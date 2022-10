Jaka pogoda na Wszystkich Świętych? Czeka nas duże zaskoczenie

Jaka pogoda 1 listopada? - Tydzień, w którym będziemy obchodzić Wszystkich Świętych i Zaduszki, może być całkiem ciepły – mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Choć prognozy wskazują, że średnie dobowe temperatury będą wyższe od tych średnich, które notowano w ostatnich 30 latach, to jednak dni w świątecznym tygodniu będą trochę chłodniejsze od zeszłorocznych - wyjaśnił. W ubiegłym roku 1 listopada termometry wskazywały ok. 14-15 stopni, świeciło słońce.

Jaka pogoda na Wszystkich Świętych 2022? Prognoza IMGW

W tym roku temperatura maksymalna sięgnie 10–11 st. C. Natomiast temperatura minimalna ok. 2-3 stopnie. Jest duże prawdopodobieństwo, że spadnie deszcz. W górach możliwy śnieg.

Meteorolog przewiduje, że cały listopad będzie normalny, to znaczy, że nic zaskakującego nie powinno się wydarzyć. - Maksymalnie może być 18 st. Celsjusza. Nie oznacza to, że będzie cały czas na plusie. Temperatury ujemne też się pojawią. Z naszych analiz wynika, że temperatura minimalna może spaść nawet do –10 st. Nie jest to niczym nadzwyczajnym. W poprzednich latach tak też bywało – wyjaśnia Walijewski.

Większych opadów deszczu należy się spodziewać w województwach: zachodniopomorskim, północnej część lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Natomiast w pozostałej części kraju w normie. Śnieg tylko w górach.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW