Pogoda. Zacznie się już w weekend. Meteorolog IMGW nie ma wątpliwości

Najnowsza długoterminowa prognoza pogody nie pozostawia wątpliwości – w weekend nad Polską wybuchnie "bomba ciepła". Kulminacja jesiennej fali upałów nastąpi w poniedziałek. – Będzie słonecznie i z temperaturą do 23 stopni Celsjusza – powiedział meteorolog i rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Pogoda w najbliższych dniach będzie nas rozpieszczać. Jak informowaliśmy na RadioZET.pl, do Europy wraca fala upałów – w Hiszpanii i Portugalii termometry wskażą nawet 30 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie ominą Polski. – W weekend wybuchnie nam ciepło, prawdziwa bomba ciepła – zapowiedział Grzegorz Walijewski, meteorolog IMGW.

Prognoza pogody. Temperatura mocno w górę

Jednak zanim to nastąpi, aura pozwoli nam się przygotować na nadejście polskiej złotej jesieni. – W czwartek możemy liczyć na 18–19 stopni Celsjusza, w piątek podobnie. W sobotę musimy jeszcze uważać, bo w Polsce południowo-wschodniej będą ciągłe deszcze. Przelotnie popada również w południowo zachodniej części kraju, czyli w woj. dolnośląskim, opolskim, a także w Małopolsce. Po tych opadach przyjdzie ciepłe powietrze – przewiduje Walijewski.

Już w niedzielę na termometrach zobaczymy 21 stopni. Jeszcze cieplej będzie w poniedziałek – temperatura wzrośnie do aż 23 stopni Celsjusza – i to nie tylko na południu, ale również w centrum i na zachodzie Polski. We wtorek w centrum, na południu i wschodzie kraju termometry wskażą maksymalnie 21 stopni. – Będzie słońce, czyli pokaz polskiej złotej jesieni w całej krasie – podkreślił meteorolog.

Noce będą również ciepłe – od około 8-9 stopni. Trochę chłodniej będzie tylko na Wybrzeżu i Pomorzu. Niestety we wtorek (18 października) na zachodzie się ochłodzi i temperatura spadnie do 16 stopni. Od środy w całym kraju już tylko od 12 do 16 stopni.

