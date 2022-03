Nadciąga Katharina. Pogoda w najbliższych dniach się pogorszy. Czekają nas m.in. intensywne opady

Intensywne opady deszczu, śniegu oraz spadki temperatury mogą nas czekać w drugiej połowie tygodnia. To efekt wilgotnego układu niskiego ciśnienia o nazwie Katharina, który przychodzi do nas z południa Europy.

Pogoda w Polsce potrafi zaskakiwać i zmieniać się bardzo dynamicznie. Ostatnie dni upłynęły nam raczej pod znakiem słońca, braku zachmurzenia i temperatur sięgających kilkunastu stopni Celsjusza.

Nadciąga Katharina. W najbliższych dniach pogoda się pogorszy

Niestety, aura wkrótce może ulec drastycznej zmianie. Wszystko przez wilgotny układ niskiego ciśnienia o nazwie Katharina, który przychodzi do nas z południa Europy. To on będzie odpowiedzialny za ochłodzenie oraz takie zjawiska meteorologiczne jak intensywne opady deszczu czy śniegu.

Jak możemy zaobserwować na mapach w serwisie windy.com, np. w piątek ok. godz. 11 cała dolna połowa Polski będzie narażona na opady, a dodatkowo w całym kraju mogą wystąpić burze.

fot. windy.com

Inna mapa pokazuje prognozę samych opadów deszczu na najbliższe trzy dni. Wynika z niej, że w południowej Polsce spaść może od 10 do 30, a punktowo - np. w Sudetach bądź na Lubelszczyźnie - nawet 40 mm deszczu.

fot. windy.com

Podział Polski widoczny na powyższych mapach będzie można odnieść do prognoz na drugą połowę tygodnia. O ile na zachodzie czy północy kraju powinno się przejaśniać, a opady nie powinny być tak częste i intensywne, o tyle południe i wschód będą narażone na te zjawiska w sposób ciągły. Opady mogą trwać nawet po wiele godzin.

fot. windy.com

Jeśli zaś chodzi o temperaturę, to np. w piątek ok. 12 w centralnych rejonach kraju oraz w południowej części Dolnego Śląska termometry wskazać mogą nawet 0 stopni Celsjusza. Z kolei w sobotę obszar ochłodzenia aż do takiego pułapu może rozszerzyć się jeszcze o m.in. woj. śląskie, opolskie, lubelskie czy świętokrzyskie.

IMGW zapowiada wydanie ostrzeżeń

Także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w najbliższych dniach pogoda się pogorszy. IMGW opublikował we wtorek prognozę ostrzeżeń, z której wynika, że aż do niedzieli zagrożonych opadami deszczu, śniegu bądź oblodzeniem może być w szczytowym momencie (czyli w sobotę) nawet 9 województw:

W nocy ze środy na czwartek pojawi się śnieg w Tatrach i Sudetach. Na wysokości powyżej 700 m spadnie do 10 cm, lokalnie nawet do 15 cm śniegu. W kolejnych dniach, w górach dopada jeszcze więcej śnieżnego puchu - w czwartek w Tatrach pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 15 cm, natomiast w nocy z czwartku na piątek o kolejne 20 cm.

W piątek w ciągu dnia dosypie jeszcze od 7 do 12 cm. W weekend również będzie padać. Śnieg się utrzyma, bo temperatury w rejonach podgórskich i w górach będą ujemne. Z każdym kolejnym dniem na terenach podgórskich będzie chłodniej. W nocy z piątku na sobotę temperatury spadną do - 3, z soboty na niedzielę do - 5, ale w poniedziałek już może być - 8 i - 10 stopni Celsjusza.

Zobacz także

RadioZET.pl/PAP/windy.com/IMGW