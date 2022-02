Niszczycielska wichura przechodzi przez Polskę i od kilku dni sieje spustoszenie. Według najnowszych informacji, cztery osoby zginęły, a sześć zostało rannych. Czy wiemy już, kiedy opuści nas ekstremalnie groźna pogoda?

Według prognozy pogody przygotowanej przez Michała Ogrodnika z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę 19 lutego Polska nadal będzie pod wpływem układu niskiego ciśnienia.

Kiedy przestanie wiać? Od poniedziałku kolejny wir niżowy

- W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne: umiarkowane, okresami duże. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach również samego śniegu. Najwięcej opadów spodziewamy się na południu Polski. W Sudetach miejscami prognozowana suma opadów - deszczu ze śniegiem i śniegu - może dojść do 10 cm, a wysoko w górach pokrywa śnieżna zwiększy się o 5 cm. W porównaniu z sobotą wiatr będzie zdecydowanie słabszy, choć nadal będziemy mówili o porywach – zwłaszcza na południu kraju - powiedział Ogrodnik.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza w północno-wschodniej części kraju, około 5 stopni w centrum, do 10 stopni na południowym zachodzie Polski. Wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny. W porywach, na przeważającym obszarze kraju, do 55 km/h. Natomiast na terenie Podkarpacia, Małopolski i Śląska, szczególnie w rejonach podgórskich, może wiać do 70 km/h. Także w terenach podgórskich Sudetów i nad morzem siła wiatru może osiągać 70 km/h.

- Ostrzegamy, że w poniedziałek do Polski zbliży się kolejny potężny wir niżowy, który usadowi się nad Danią, nad południową Szwecją i ponownie czekają nas silne porywy wiatru - powiedziała z kolei synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Jak mocno może wiać? - Co najmniej do 90 kilometrów na godzinę. Niewykluczone są pojedyncze porywy na Wybrzeżu do 100 kilometrów na godzinę - zapowiedziała.

