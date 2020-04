Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w Lany Poniedziałek istotnie będzie różnić się od aury w Wielkanoc. O ile wczoraj w przeważającej części kraju dominowało słońce i bezchmurne niebo, to dziś na krajem mają przeważać chmury, które przyniosą przelotny deszcz, a miejscami gwałtowne burze.

Miejscami może nawet zagrzmieć. Burz możemy spodziewać się w regionach wschodnich i południowo-wschodnich.

Termometry pokażą od 10 stopni na zachodnim Pomorzu, przez 13 st. C. w Wielkopolsce, 16 st. C. na Mazowszu i ziemi łódzkiej po aż 20 st. C. na Śląsku, w Małopolsce oraz na Podkarpaciu.

IMGW: Ostrzeżenia przed burzami na południu i wiatrem nad morzem

O burzach, które mogą przynieść zagrożenie, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wydanych na dziś alertach znalazły się ostrzeżenia I stopnia przed skutkami burz w czterech województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Obowiązują do godz. 19.

Instytut prognozuje w wymienionych województwach opady deszczu sięgające nawet 20 mm oraz wiatr osiągający w porywach do 80 km/h. Możliwe są opady krupy lodowej oraz gradu.

Mieszkańcy Zachodniego Pomorza powinni też uważać dziś na silny wiatr. Ostrzeżenia wydano dla nadmorskim powiatów: od Świnoujścia po powiat sławieński (do godz. 23).

