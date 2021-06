Linia nawałnic przechodzi nad Polską - wskazuje Tomasz Wasilewski z tvnmeteo.pl. Co to oznacza? Stefa przechodzi z południa na północ i w ciągu kolejnych godzin, po południu, będzie się uaktywniać. Należy spodziewać się gwałtownych burz, ulewnego deszczu i bardzo silnego wiatru.

Linia nawałnic przechodzi nad Polską. Nad Niemcami ulokował się układ niskiego ciśnienia, który otworzył drogę do napływu gorącego powietrza. Z kolei na południowy zachód od Polski znajduje się chłodny front. Między tymi frontami ulokował się "ciepły wycinek niżu", który sprawia, że do Polski płynie gorące powietrze, a temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza.

Jak wyjaśnia Tomasz Wasilewski z tvnmeteo.pl, w "ciepłym wycinku niżu" znajduje się tzw. linia nawałnic, która przechodzi z południa na północ i w ciągu kolejnych godzin, po południu, będzie się uaktywniać. Wspomniana linia nawałnic przechodzi właśnie nad Polską w związku z czym, w najbliższych godzinach w kraju wystąpią gwałtowne burze, obfite ulewy i bardzo silny wiatr. Jednoczenia, jak podkreśla Wasilewski, płynie do nas afrykańskie powietrze.

Linia nawałnic przechodzi nad Polską. Gdzie jest burza 30 czerwca? Mapa online

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę 30 czerwca ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem oraz burzami z gradem i intensywnymi opadami deszczu. Alerty przed burzami z gradem obowiązują w centrum i na południu kraju, natomiast upały prognozowane są na Mazowszu i Pomorzu.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem obowiązują w centralnej i południowej części kraju, tj. woj. podkarpackim oraz we wschodniej części woj. małopolskiego i południowej części woj. świętokrzyskiego. Ponadto burze z gradem prognozowane są także w centralnej Polsce, tj. w północnych powiatach woj. wielkopolskiego, a także w woj. kujawsko-pomorskim i w części woj. łódzkiego.

W tych regionach synoptycy IMGW prognozują burze, którym miejscami towarzyszyć będą opady deszczu sięgające od 20 mm do 30 mm, a także porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie może również spaść grad.

Gwałtowne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. IMGW ostrzega przez niebezpieczną pogodą

Alert przed upałem obowiązuje natomiast na Mazowszu i w południowych powiatach woj. pomorskiego. Według synoptyków, temperatura maksymalna w środę w ciągu dnia wyniesie w tych regionach od 28 st. C do 31 st. C. Z kolei temperatura minimalna w nocy będzie się wahać od 13 st. C na północnym wschodzie i na południu, do 18 st. C w Centrum.

Ponadto, w województwie zachodniopomorskim i lubuskim obowiązuje alert przed intensywnymi opadami deszczu z burzami. Tam prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, a okresami silnym. Wysokość opadu od 20 mm do 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru osiągającymi do 80 km/h. Lokalnie również może padać grad.

RadioZET.pl/ tvnmeteo.pl/ IMGW/ Polscy Łowcy Burz/ PAP