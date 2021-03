Pogoda w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przypomina bardziej zimę niż wiosenną aurę. W niedzielę niemal w całej Polsce pada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami występuje porywisty wiatr. Jak informuje IMGW przez Polskę od północnego zachodu na południowy wschód przemieszcza się front atmosferyczny.

IMGW wydało ostrzeżenia przed oblodzeniem i opadami śniegu

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i części województwa wielkopolskiego.

IMGW prognozuje tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, co może powodować ich oblodzenie. Alerty przed oblodzeniem zaczną obowiązywać w niedzielę wieczorem i potrwają do poniedziałkowego poranka.

Natomiast ostrzeżenia przed opadami śniegu wydano dla województwa podkarpackiego i lubelskiego, a także dla przeważającej części województw:

małopolskiego;

południowej i zachodniej części dolnośląskiego;

południowych powiatów śląskiego.

Według IMGW najwięcej śniegu może spaść wieczorem i nadchodzącej nocy na terenach górskich w województwie podkarpackim i małopolskim, gdzie prognozuje się przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 15 cm. Takie same wartości są spodziewane w województwie śląskim w powiatach: żywieckim, bielskim i cieszyńskim. Na wyżej położonych obszarach województwa dolnośląskiego - w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, lwóweckim i lubańskim może natomiast spaść od 5 do 10 cm śniegu. Z kolei w województwie lubelskim - od godz. 15 w niedzielę do godz. 6 w poniedziałek - może spaść od 5 do 8 cm śniegu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. IMGW zaleca śledzenie komunikatów pogodowych.

RadioZET.pl/IMGW/PAP