W Polsce wzmagają się porywy wiatru. To skutek nadciągającego z Europy Zachodniej orkanu Sabina. Po godz. 14 IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla całego kraju. Najwyższe alerty, trzeciego stopnia, obowiązują w górach. Przed wiatrem, ale i burzami ostrzegają Polscy Łowcy Burz.

IMGW zaktualizował mapę ostrzeżeń meteorologicznych. Od godz. 14 alerty przed silnym wiatrem obowiązują w całej Polsce. Wyjąwszy część Mazur i Podlasia (I stopień ostrzeżenia), niemal cały kraj znajduje się w strefie II stopnia ostrzeżenia.

Skrajne warunki panują w powiatach górskich Sudetów i Bieszczadów. Tam IMGW wydał ostrzeżenia III stopnia (najwyższe w skali), oznaczające ryzyko „wystąpienia katastrof, a nawet zagrożenie życia”.

Ostrzeżenia IMGW obowiązują do poniedziałku, 10 lutego, co najmniej do godz. 16.

Polscy Łowcy Burz ostrzegają: Uważajmy nie tylko na wiatr

Jednak nie tylko wiatr będzie w najbliższym czasie pogodową skrajnością. Jak ostrzegają Polscy Łowcy Burz, w ciągu najbliższej doby możemy spodziewać się również burz i wyładowań.

Najsilniejszych porywów spodziewamy się w trakcie najbliższej nocy. Mogą zdarzyć się też burze, w ich trakcie wiatr może być bardzo silny. W ciągu doby powinno się uspokoić

- powiedział Wojciech Pilorz z Polskich Łowców Burz.

Niemcy już zmagają się z orkanem

Sabine daje się mocno we znaki Niemcom. Nasi zachodni sąsiedzi zmagają się z jeszcze bardziej intensywnym wiatrem. Cały kraj objęty jest czerwonymi alertami. Pokazywane w sieci zdjęcia i nagrania przewracających się ludzi mówią więcej niż słowa:

RadioZET.pl/Polscy Łowcy Burz, Tomasz Maszczyk/IMGW