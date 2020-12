Ostrzeżenia IMGW przed gęstymi mgłami. Alert obowiązuje w województwach: mazowieckim, łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim do soboty rano. Na podanym obszarze mogą wystąpić mgły, które spowodują ograniczenie widoczności do 200 m, a miejscami nawet do 50 m.

fot. IMGW

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

RadioZET.pl/PAP/IMGW