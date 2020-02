Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Zagrożonych łącznie 9 województw

Alertem objęte są województwa: lubuskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie. Ostrzeżenie obejmuje też kilka zachodnich powiatów woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

fot. IMGW

Na tym obszarze należy spodziewać się wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, a w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 20 w środę.

Pierwszy - najniższy - stopień ostrzeżenia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

RadioZET.pl/PAP/IMGW