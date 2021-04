Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed przymrozkami. Obowiązują one do wtorku na terenie wszystkich 16 województw w kraju.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami na terenie wszystkich 16 województw w kraju, co widać na poniższej mapie. Obowiązują one już od niedzieli i będą aktualne do wtorku.

IMGW ostrzega. Przymrozki w całym kraju

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Jak informuje Instytut, najchłodniej będzie na początku tygodnia, gdy nie tylko przelotnie popada deszcz, ale również deszcz ze śniegiem, śnieg i krupa śnieżna. Głównie dotyczy to wschodnich oraz północnych rejonów kraju. Mazury, Mazowsze i Podlasie narażone są z kolei na występowanie burz.

"Nocą z poniedziałku na wtorek, na przeważającym obszarze kraju, temperatura powietrza spadnie miejscami do -5°C. Kolejna noc będzie już cieplejsza i jedynie na wschodzie, Pomorzu oraz w rejonach podgórskich może jeszcze wystąpić niewielki przymrozek" - informuje IMGW.

Gdzie jest burza? "Łowcy Burz" wskazują na trzy regiony

Gdzie jest burza - takie pytanie pojawia się niejednokrotnie, gdy publikowane są ostrzeżenia dotyczące różnych zjawisk atmosferycznych. W tym przypadku jest ono o tyle zasadne, że oprócz przymrozków IMGW informował także o prawdopodobnych opadach deszczu, a nawet burzach w kilku regionach.

Informacje te potwierdza portal lowcyburz.pl, który wymienia dokładnie te same rejony Polski, co IMGW - Mazury, Mazowsze i Podlasie - jako potencjalnie narażone na zjawiska burzowe. Badacze zaznaczają jednak, że burz nie będzie zbyt dużo.

"Masa powietrza, która dzisiaj przemieszcza się przez Polskę, charakteryzuje się bardzo niską temperaturą na wysokości 5,5km (500hPa) – wyniesie ona nawet -36/-39°C. Dzięki temu gradient pionowy zbliży się do 9-10°C/km. Energia chwiejności (wyrażona poprzez wskaźnik CAPE) osiągnie dzisiaj do 200-300J/kg, co będzie wystarczające do rozwoju lokalnych burz" - czytamy na lowcyburz.pl.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/lowcyburz.pl