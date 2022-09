Pierwsza śnieżyca w Polsce tej jesieni. "Zima w natarciu"

O skrajnych warunkach pogodowych, jak na pierwsze dni astronomicznej jesieni w najwyższym pasmie Sudetów, pisze profil Izersko-Karkonoskiej Pogody.

"Choć 6 cm to nie jest zawrotnie wysoka pokrywa (śniegu, przyp.), to jest ona największa od września 2002 roku. Jednocześnie kończący się miesiąc jest o 1.7 stopnia chłodniejszy od normy - ostatecznie może być sklasyfikowany jako najchłodniejszy wrzesień od 9 lat" – czytamy.

Pierwsza w Polsce śnieżyca tej jesieni. "Zima w natarciu"

W kolejnych dniach w Karkonoszach pogoda ma się poprawić. "Temperatury wysoko w górach przejściowo mogą wzrosnąć do 10 stopni C. i o śniegu nie będzie mowy. Na nizinach pojawi się jeszcze 20 stopni. Będzie to więc wyczekiwane przez wielu babie lato. Na dzień dzisiejszy nie spodziewamy się trwałego ataku zimy" – czytamy.

Warunki podczas śnieżycy w Karkonoszach były bardzo trudne. Intensywnie wiał wiatr i padał mokry śnieg. GOPR ostrzega turystów przed śliskimi szlakami i ograniczoną widocznością w górach.

RadioZET.pl/Karkonowski Park Narodowy i GOPR Karkonosze - Facebook