Prognoza pogody na Wielkanoc zmieniała się wielokrotnie. Nie inaczej jest z przewidzeniem aury na Wielki Poniedziałek. Najnowsze prognozy wskazują, że drugi dzień świąt będzie chłodny i pochmurny.

"Dzisiejsza noc na południu i wschodzie kraju będzie znowu z przymrozkami. Wydane są w związku z tym ostrzeżenia pierwszego stopnia, a temperatura przy gruncie może spaść do -5 st. C" - ostrzegają synoptycy IMGW.

Pogoda na Wielki Poniedziałek. Zachmurzenie i chłód, a po nocy przymrozki

Alert z przymrozkami dotyczy południa Mazowsza, Małopolski oraz Śląska - "szklanka" na drogach i chodnikach może utrzymywać się do godz. 8 rano. Poza tym synoptycy IMGW prognozują, że w poniedziałek od rana strefa frontu z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem będzie na północnym zachodzie kraju, a do popołudnia nasunie się nad północno-wschodnią i centralną Polskę.

"To diametralnie inny scenariusz pogodowy, ale typowy dla klimatu Polski" – zaznaczyli synoptycy IMGW. Już w ciągu dnia Instytutu przewiduje wzrost temperatury do poziomu 10-14 st. C, jednak na północy i północnym zachodzie będzie chłodniej, od 4 do 8 st. C.

RadioZET.pl/IMGW