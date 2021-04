Prognoza pogody na Wielkanoc 2021. Do Europy zbliża się mroźne powietrze znad Arktyki - wskazują synoptycy. Z wysokich temperatur z końca marca i początku kwietnia, przejdziemy w wyraźnie spadki na termometrach, a miejscami odczujemy zimową aurę. W niektórych miejscach temperatura może spaść nawet do 0 st. C. Najzimniej będzie w najbliższych dniach w zachodniej Europie, bo to tam fala arktycznego powietrza dotrze najszybciej. Jaka pogoda czeka nas w Polsce?

"Napływające za frontem chłodnym powietrze będzie zdecydowanie chłodniejsze i przyniesie opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami, zwłaszcza w górach, nawet śniegu. Na szczęście zza chmur okresami pojawiać się będzie słońce, co na pewno będzie korzystnie wpływać na samopoczucie" - wskazuje prognoza IMGW.

Prognoza pogody na Wielkanoc 2021. Nadciąga arktyczne powietrze. Będzie powrót zimy?

Niedziela Wielkanocna przywita mieszkańców obszarów podgórskich iście zimową pogodą, ponieważ w ciągu nocy opady śniegu w połączeniu z ujemną temperaturą spowodują utworzenie się tam niewielkiej pokrywy śnieżnej. W całym kraju rano będzie chłodno. W ciągu dnia na zachodzie i północy Polski na niebie pojawi się słońce. W południowo-wschodniej połowie kraju przeważać będzie zachmurzenie duże i miejscami pojawią się opady deszczu, a w górach i obszarach podgórskich również deszczu ze śniegiem. Będzie nieco cieplej, od 7°C na północnym wschodzie do 11°C na zachodzie; w obszarach podgórskich od 3°C do 6°C. Wiatr osłabnie i będzie słaby i umiarkowany, na ogół z kierunków zachodnich.

W Poniedziałek Wielkanocny przeważać będzie pogodne niebo, jedynie na wschodzie kraju prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wzrośnie do bardziej wiosennych wartości i wyniesie od 7°C na krańcach południowo-wschodnich do 14°C na zachodzie. Ponownie nieco wzmoże się wiatr, który będzie umiarkowany, a na Pomorzu nawet dość silny i porywisty, z kierunków południowych.

Ochłodzenie uderzy w Polsce po Wielkanocy. - Wszystko wskazuje na to, że na chwilę wróci zima. Na zachodzie we wtorek temperatura spadnie do 5 st. C - powiedział w programie "Newsroom WP" Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy i synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

fot. ECMWF, Fanipogody.pl

Jak informuje portal FaniPogody.pl, "najnowsze prognozy numeryczne ECMWF wskazują anomalię tygodniową w okresie od 5.04.2021 do 12.04.2021. Zaszły wyraźne zmiany względem ostatnich aktualizacji tego modelu, zresztą tego mogliśmy się spodziewać. Według ECMWF temperatura zamiast oscylować przeważnie w normie klimatologicznej będzie poniżej normy wieloletniej".

RadioZET.pl/ IMGW/ Fanipogody.pl/ WP.pl/ Twitter