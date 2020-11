Pogoda będzie niebezpieczna. Wydano ostrzeżenia dla kilku województw

Pogoda jeszcze w czwartek wieczorem może miejscami zrobić się niebezpieczna. W niektórych częściach kraju IMGW prognozuje wystąpienie opadów marznącego deszczu. Te mogą powodować gołoledź. Żółte alerty wydano w województwach:

dolnośląskim (w powiatach: lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim, ząbkowickim i strzelińskim)

(w powiatach: lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, dzierżoniowskim, kłodzkim, ząbkowickim i strzelińskim) opolskim

śląskim (w powiatach: kłobuckim, częstochowskim, Częstochowa, myszkowskim, zawierciańskim)

(w powiatach: kłobuckim, częstochowskim, Częstochowa, myszkowskim, zawierciańskim) małopolskim (w powiatach miechowskim i dąbrowskim)

(w powiatach miechowskim i dąbrowskim) podkarpackim (w powiatach: mieleckim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim)

(w powiatach: mieleckim, kolbuszowskim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim) lubelskim (poza powiatami: bialskim, Biała Podlaska, radzyńskim, łukowskim, ryckim)

(poza powiatami: bialskim, Biała Podlaska, radzyńskim, łukowskim, ryckim) świętokrzyskim

mazowieckim (w powiatach: lipskim, zwoleńskim, radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim)

Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 2 w nocy i wygasną o godz. 9 rano.

fot. IMGW

Z kolei dla Wybrzeża Wschodniego synoptycy wydali ostrzeżenia hydrologiczne. "W związku z silnym wiatrem i wysokim napełnieniem Bałtyku możliwe są wzrosty poziomu wody do strefy wysokiej oraz lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 20:00" - podało IMGW.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW radzi, by przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Zaleca też, by dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

RadioZET.pl/PAP