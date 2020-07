Pogoda w lipcu nie dopisywała. Miesiąc jest deszczowy, a do tego niezbyt ciepły. Do tej pory, zwłaszcza na północy kraju, temperatura była niższa od średniej. Wiele wskazuje na to, że sierpień i wrzesień również nie będą takie, jak to zwykle bywa w środku lata.

Z wstępnej długoterminowej prognozy pogody Amerykańskiej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA) wynika, że w Polsce w nadchodzących dwóch miesiącach będzie chłodniej niż zwykle o tej porze roku. - Widać w niej (w prognozie - red.) pewną tendencję - komentuje prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski.

Na mapie opublikowanej przez NOAA niebieskim kolorem zaznaczono odchylenia temperatury o około 1 stopień Celsjusza poniżej średniej. To przewidywania na sierpień. - Z tej prognozy wynika, że będzie to w naszej części Europy, w Polsce, miesiąc chłodniejszy od przeciętnego - tłumaczy Wasilewski. Podobnie ma być na Bałkanach, w Turcji, Norwegii czy Danii. Odwrotnie sprawa ma się w przypadku Półwyspu Iberyjskiego. W Portugalii i zachodniej części Hiszpanii temperatura może utrzymywać się powyżej normy.

fot. NOAA

fot. NOAA

Bardzo podobnie wygląda pogodowa mapa na wrzesień. Tu również widać odchylenie od średniej temperatury o około jeden stopień Celsjusza. Trzeba jednak podkreślić, że to wstępna prognoza pogody i może się ona jeszcze zmienić.

RadioZET.pl/TVN Meteo/NOAA