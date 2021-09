"Jęzor chłodu" zmierza do Polski. To będą ostatnie takie ciepłe dni

Pogoda długoterminowa na wrzesień nie jest już tak optymistyczna. Wygląda na to, że w tym tygodniu czekają nas ostatnie ciepłe dni. Zanim nadejdzie ochłodzenie, temperatura może wzrosnąć miejscami nawet do 24-27 st. - przewiduje portal dobrapogoda24.pl.

Pogoda długoterminowa na wrzesień. Jęzor chłodu zmierza do Polski, czeka nas ochłodzenie

W środę 15 września do Polski napłyną ciepłe masy powietrza, za których sprawą temperatura wzrośnie od 24 do 27 stopni, szczególnie w zachodniej i południowej części Polski. Według synoptyków to może być ostatni dzień lata w naszym kraju.

W południowo-zachodniej części kraju w ciągu dnia termometry wskażą nawet 27 stopni - przekazała Małgorzata Tomczuk, synoptyk IMGW Agencji Prasowej. Jak prognozuje dobrapogoda24.pl, najcieplejszą aurą będą cieszyć się mieszkańcy Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski i południowej części województwa zachodniopomorskiego.

W czwartek termometry pokażą od 18 st. na Wybrzeżu Wschodnim, około 22 st. w centrum, do 24 st. na Podkarpaciu.

Letnią pogodą będziemy cieszyć się jeszcze do końca tygodnia. Następnie nad kraje bałtyckie napłynie niż, który ściągnie zimne powietrze do Polski. Około 18 września do Polski nadejdzie ochłodzenie, które będzie odczuwalne głównie w trzeciej dekadzie miesiąca. Według portalu fanipogody.pl 20 września na wschodzie kraju możemy spodziewać się mrozu do - 5 st. Synoptycy podkreślają jednak, że sytuacja może się jeszcze zmienić i mieszkańcy tych rejonów odczują tylko przymrozki.

Oglądaj

RadioZET.pl/dobrapogoda24.pl/PAP/IMGW/fanipogody.pl