Pogoda długoterminowa na wrzesień wygląda optymistycznie. Synoptycy IMGW prognozują duże ocieplenie i prawdziwie letnią pogodę. W środę i czwartek temperatura może wzrosnąć do około 30 stopni Celsjusza.

Pogoda długoterminowa na wrzesień według prognoz zaprezentowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada powrót prawdziwie letniej pogody w tym roku. ''Nasze prognozy z dużą już pewnością wskazują, że w pogodzie w ciągu najbliższego tygodnia czeka nas jeszcze przyjemna niespodzianka" - poinformowało IMGW. Do Polski nadciągnie zwrotnikowe powietrze, a termometry w tym czasie pokażą nawet 30 stopni Celsjusza.

Pogoda długoterminowa na wrzesień. Fala upałów wraca do Polski

W piątek i w sobotę Polska pozostanie jeszcze w zasięgu chłodniejszego powietrza znad Atlantyku. Będzie przeważnie pogodnie (zwłaszcza w piątek), a temperatura powietrza w dzień wzrośnie do 17 stopni na północy i 22 stopni na południu. Chłodno będzie w nocy. Najbliższa przyniesie spadek temperatury w obszarach podgórskich nawet do 3 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 5 do 10 stopni.

Cieplej będzie już w sobotę – temperatura powietrza wyniesie od 20 stopni na Suwalszczyźnie, do 25 stopni w centrum i 27 stopni na Dolnym Śląsku. W całym kraju będzie też sucho i pogodnie. W niedzielę chmur może być nieco więcej, zwłaszcza na północy, ale szansa na deszcz będzie niewielka. Będzie to również ciepły dzień – od 18 stopni na Pomorzu, do 24 stopni w centrum i 26 stopni Celsjusza na południu.

Prawdziwe lato wróci w następnym tygodniu. W wielu miejscach temperatura powietrza będzie przekraczać 25 stopni, a kulminacyjnym okresie ocieplenia, czyli w środę i czwartek, na zachodzie i południowym zachodzie będzie nawet około 30 stopni Celsjusza. Poza wysoką temperaturą powietrza będzie też sucho i słonecznie.

RadioZET.pl/IMGW/PAP