Pogoda gwałtownie się zmieni. Uderzą burze z gradem. Możliwe pomarańczowe alerty

Pogoda zacznie się zmieniać w nocy z niedzieli na poniedziałek. Według najnowszej prognozy synoptyków IMGW nad Polską będzie przemieszczać się chłodny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny deszcz i burze z gradem.

Gdzie jest burza? W poniedziałek 20 czerwca gwałtowna zmiana pogody

W poniedziałek 20 czerwca burze nie są prognozowane jedynie na południowym wschodzie Polski. "Na północnym-zachodzie wyładowania atmosferyczne będą wbudowane w strefę opadów jednostajnych, a w pasie od Podlasia po Dolny Śląsk i Opolszczyznę burze mogą być gwałtowne" – czytamy na profilu Burza-Alert-IMGW.

"W części północno-zachodniej burze pojawią się już nad ranem i stopniowo będą przemieszczać się na północny wschód. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60-65 km/h, ale sumy opadów mogą miejscami wynieść 20-25 mm" – napisano w prognozie burzowej.

W pasie od Podlasia po Dolny Śląsk i Opolszczyznę burze będą rozwijać się po południu. "Mogą być gwałtowne i dobrze zorganizowane. Będą występować krótkotrwałe, ale możliwe są intensywne opady deszczu do 25-30 mm, miejscami do 40 mm oraz silne porywy wiatru do 80-90 km/h, a punktowo około 100 km/h. Miejscami może spaść duży grad do 3-5 cm" – ostrzegają synoptycy.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planuje wydać ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego i całego Podlasia. Na pozostałym obszarze Polski mogą obowiązywać alerty IMGW pierwszego stopnia. Temperatura maksymalna wyniesie od 15-17 stopni na północy kraju do 30-31 stopni Celsjusza od Śląska po Podkarpacie.

RadioZET.pl/IMGW