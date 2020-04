Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda na Wielkanoc 2020. Wielka Sobota zapowiada się pogodnie - informuje IMGW. Jedynie na południu pojawi się nieco więcej chmur, ale bez opadów. Temperatura w Wielką Sobotę w dzień od 9°C na Podhalu, Suwalszczyźnie i nad morzem, do 16°C na Dolnym Śląsku.

W nocy temperatura od 1°C na wschodzie i południu do 6°C na zachodzie i północy kraju. Wiatr słaby zmienny, na południu okresami umiarkowany, północny.

Pogoda na Niedzielę Wielkanocną. Temperatura wzrośnie do 20 stopni

Niedziela Wielkanocna będzie bardzo ciepła. Na południu kraju przez cały dzień słonecznie, w centrum też dość pogodnie. Dużo chmur na północy, a wieczorem również na zachodzie. W ciągu dnia padać nie będzie, ale późnym wieczorem i w nocy na zachodzie oraz na północy kraju miejscami wystąpią słabe opady deszczu. Temperatura w Niedzielę Wielkanocną od 13°C na Suwalszczyźnie i nad morzem do nawet 20°C na zachodzie i południu kraju.

W nocy od 4°C na wschodzie do 9°C na północnym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z południa.

Pogoda na Poniedziałek Wielkanocny. Chłodny front nad Polską

Poniedziałek Wielkanocny (lany poniedziałek) upłynie pod znakiem zmiany pogody. Przez Polskę z północy na południe przemieści się chłodny front atmosferyczny, który przyniesie porywisty wiatr, deszcz, lokalnie burze, a wieczorem i w nocy także deszcz ze śniegiem i śnieg.

W Poniedziałek Wielkanocny rano ładnie będzie jedynie w centrum i na wschodzie, na pozostałym obszarze należy spodziewać się sporej ilości chmur i opadów deszczu. Po południu już w całym kraju będzie pochmurno z opadami deszczu, a w pasie od Podlasia przez Mazowsze po Dolny i Górny Śląsk, a także na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie możliwe są burze.

Temperatura w lany poniedziałek od 10°C na północy do 20°C na południu i zachodzie. Wieczorem i w nocy, na północy i północnym wschodzie kraju oraz w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W nocy w całym kraju temperatura spadnie do -2°C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h.

RadioZET.pl/IMGW