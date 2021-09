Koniec astronomicznego lata wiąże się w tym roku z nagłym ochłodzeniem i zachmurzeniem, które utrzymuje się w przeważającej części Polski.

W poniedziałek południowa i wschodnia część Polski oraz jej centrum znajdują się w zasięgu chmur. Jak powiedział PAP Mateusz Barczyk, synoptyk IMGW, jedynie na północy i zachodzie kraju widoczna będzie poprawa pogody.

Pogoda na koniec lata. IMGW: Nocą wystąpią przymrozki

– Pogoda w większości kraju jeszcze nie nastraja optymistycznie, ale już w Wielkopolsce i na Pomorzu pojawiło się słońce. Może jeszcze pokropić deszcz na ścianie wschodniej, a w godzinach popołudniowych na Pomorzu. W ciągu dnia, a dokładniej już wieczorem, te przejaśnienia będą obejmowały coraz większy obszar kraju: od Pomorza, przez Warmię i Mazury po Podkarpacie i Małopolskę oraz wschodnią część Śląska – powiedział Barczyk.

Synoptyk ostrzegł jednak, że rozpogodzenia nie przyniosą oczekiwanego ocieplenia. – Niestety, dzisiaj nadal będzie chłodno. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 6 do 7 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 13 stopni C. w centrum, do około 16 stopni C. na Pomorzu – dodał.

Do tego w nocy z poniedziałku na wtorek pojawią się krótkotrwałe mgły, a miejscami nawet przymrozki. Temperaturę poniżej zera odczują mieszkańcy terenów podgórskich oraz – punktowo – w centralnej Polsce. W nocy termometry mają pokazywać od 3 stopni C. na ścianie wschodniej do 10 stopni C. w okolicach Szczecina.

RadioZET.pl/PAP – Marek Szczepanik