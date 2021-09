Pogoda jeszcze nas zaskoczy. Zmiana o 180 stopni

Pogoda jeszcze nas zaskoczy. Po wielu dniach ochłodzenia od środy do Polski zacznie napływać cieplejsze powietrze z zachodu. Na krótki czas do naszego kraju może nawet powrócić upał z 26 stopniami na termometrach.

Pogoda w Polsce jest typowo jesienna. Na początku tygodnia nasz kraj nadal będzie pod wpływem chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego, napływającego z północnego wschodu. Zimno szczególnie odczują mieszkańcy wschodniej części kraju. Na szczęście ta sytuacja ma szansę jeszcze się zmienić. Od środy nad Polskę będzie napływać nieco cieplejsze powietrze polarne morskie z zachodu.

W poniedziałek najchłodniej jest na Suwalszczyźnie, gdzie termometry pokazują jedynie 6 stopni Celsjusza. W centrum jest 12-13 stopni, a najcieplejszą aurę odczuwają mieszkańcy Pomorza Zachodniego, gdzie słupki rtęci pokazują 16 stopni.

We wtorek najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie - 8 stopni Celsjusza, około 13 stopni w centrum, najcieplej, 16 stopni na zachodzie kraju. W środę będzie nieco cieplej. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 do 14 stopni Celsjusza na wschodzie i południu do 15-17 stopni na pozostałym obszarze kraju.

Pogoda długoterminowa na koniec września i początek października. Upał powróci do Polski

Pogoda zacznie się zmieniać od czwartku. Do soboty wystąpi jeszcze zachmurzenie duże, w niedzielę będzie cieplej, z temperaturą na wschodzie od około 16 stopni do 20 stopni na zachodzie.

W kolejnym tygodniu ma być jeszcze cieplej. Wygląda na to, że schowamy kurtki do szaf. Jak podaje portal fanipogody.pl, apogeum ciepła ma przypaść na środę 29 września. "Widać tutaj, że na zachodzie i południowym zachodzie kraju słupki rtęci wskazywać mogą pod koniec miesiąca nawet 26 stopni Celsjusza" - czytamy.

Ciepło ma się zrobić od poniedziałku, 27 września. Jeśli przewidywania synoptyków się sprawdzą, ostatniego dnia września odczujemy nawet upał, a na zachodzie kraju na termometrach zobaczymy 28 stopni Celsjusza. Zbliżone do tej temperatury miałyby się utrzymać do początku października. Meteorolodzy nie chcą jednak zapeszać i informują, że prognoza pogody może się jeszcze zmienić.

