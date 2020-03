Pogoda: Najnowsza prognoza na początek marca. Niedziela przyniesie ocieplenie

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W poniedziałek będzie na ogół pochmurno, choć okresami zza chmur wyglądać będzie słońce – rano na północy, popołudniem na południu i zachodzie. Okresami padać będzie deszcz, w obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Najmniej opadów prognozowanych jest na krańcach zachodnich. Będzie dość ciepło od 6°C na wschodzie i północy do 10°C na południowym zachodzie. Wiatr nie powinien być uciążliwy, bo jedynie w górach porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h i tam też spodziewać się należy zawiei i zamieci śnieżnych.

Wtorek nie przyniesie zmiany pogody. Wciąż będzie pochmurno, choć okresami pojawiać się będą większe przejaśnienia. W całym kraju miejscami prognozowane są opady deszczu, w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura maksymalna kształtować się będzie w przedziale od 5°C na zachodzie do 12°C na południowym wschodzie. Wiatr w Karpatach jeszcze się nasili i na szczytach Tatr może osiągać do 110 km/h, wciąż powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę pogoda będzie mocno zróżnicowana. Na zachodzie będzie pogodnie i na ogół bez opadów, a na pozostałym obszarze dominować będzie duże zachmurzenie z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem, a w Karpatach śniegu. Najwięcej opadów spodziewane jest na południowym wschodzie i tam lokalnie może spaść nawet do 35 – 40 mm deszczu w ciągu doby. W Karpatach przełoży się to odpowiednio na przyrost pokrywy śnieżnej o kolejne kilkadziesiąt centymetrów. Będzie nieco chłodniej, bo od 5°C na południowym wschodzie do 9°C na zachodzie. W obszarach podgórskich temperatura w ciągu dnia może miejscami nie wzrosnąć powyżej 0°C. Zmiana kierunku wiatru spowoduje spadek prędkości wiatru w górach, ale w związku z intensywnymi opadami śniegu w tym rejonie, widzialność na szlakach może być ciągle mocno ograniczona.

Czwartek to kontynuacja lepszej pogody na zachodzie i bardziej pochmurnej na wschodzie, choć w drugiej połowie dnia duże zachmurzenie i opady występować będą miejscami już w całym kraju. Przeważnie będzie to deszcz, ale na wschodzie może padać też deszcz ze śniegiem, a w obszarach podgórskich i w górach śnieg. Nadal najintensywniejsze opady spodziewane są na południowym wschodzie, ale suma opadów za dobę nie powinna przekraczać już 30 mm. Temperatura maksymalna będzie podobna jak w środę, od 4°C na południowym wschodzie do 9°C na zachodzie, jedynie w obszarach podgórskich od 1°C do 3°C.

Piątek przyniesie sporo rozpogodzeń, zwłaszcza w zachodniej połowie Polski. Miejscami mogą pojawiać się opady deszczu, a w obszarach podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna wynosić będzie od 5°C na północy do 8°C na zachodzie, jedynie w obszarach podgórskich będzie chłodniej, od 2°C do 4°C.

W sobotę więcej słońca pojawi się już w całym kraju, choć okresami będzie się chmurzyć i prognozowane są przelotne opady deszczu, najpierw na zachodzie, później na wschodzie. Nie będzie przełomu, jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, wciąż od 5°C na północnym wschodzie do 9°C na zachodzie.

Dopiero niedziela przyniesie ocieplenie, ale za to będzie więcej chmur, szczególnie na północy i zachodzie. Miejscami pojawiać się będzie przelotny deszcz. Temperatura w zachodniej Polsce będzie już dwucyfrowa i wynosić będzie w najcieplejszym momencie dnia od 6°C na północnym wschodzie aż do 13°C na południowym zachodzie. Odczuwalnie będzie jednak nieco chłodniej za sprawą porywistego wiatru prognozowanego w całym kraju.

RadioZET.pl/IMGW