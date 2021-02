Opady śniegu, zawieje i zamiecie. IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami

Pogoda w kolejnych dniach może być niebezpieczna. IMGW ostrzega przed opadami śniegu - może spaść nawet do pół metra białego puchu. Przewidywane są również zawieje i zamiecie śnieżne, a także marznący deszcz i silny mróz - ostrzegł w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda, według synoptyków IMGW, w najbliższych dniach będzie obfitować w bardzo dynamiczne i niebezpieczne zjawiska. Spadnie intensywny śnieg, którego opady mogą dać niemal półmetrowy przyrost pokrywy śnieżnej. Spodziewany jest również marznący deszcz, silny mróz, a także zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na niedzielę i kolejne dni. IMGW wydaje ostrzeżenia przed zawiejami śnieżnymi i silnym mrozem

"Jeszcze dziś w nocy Polska pozostawać będzie pod wpływem klina wyżowego, który przyniósł bezchmurną pogodę nad znaczny obszar kraju. Brak chmur nad północno-wschodnią połową Polski spowoduje w nocy znaczny spadek temperatury, która minimalne wartości osiągnie na Podlasiu – do -23 st. C" - poinformował IMGW.

Instytut dodał, że na południu kraju zacznie zaznaczać się z kolei "strefa pofalowanego frontu atmosferycznego", która przez najbliższe dni odpowiadać będzie za występowanie intensywnych opadów śniegu w południowej Polsce.

Intensywne opady śniegu i porywisty wiatr będą powodowały bardzo trudne warunki na drogach. Najwięcej śniegu spodziewane jest w pasie od Lubelszczyzny i Podkarpacia po Śląsk. "Tam od niedzielnego poranka do wieczora w poniedziałek spadnie miejscami do 35-45 cm śniegu. Nieco mniejsza suma opadów śniegu prognozowana jest na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie – do około 30 cm" - podał IMGW.

Wiatr towarzyszący opadom śniegu będzie osiągał w porywach do 65 km/h i obok zawiei i zamieci śnieżnych może powodować ograniczenie widoczności. Na krańcach południowo-wschodnich już od niedzieli - jak wskazuje Instytut - opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący, powodujący gołoledź. Na drogach może więc zrobić się bardzo ślisko. Jak informuje IMGW, pogoda uspokoi się we wtorek, ale od środy powrócą silne mrozy.

RadioZET.pl/PAP/IMGW