Pogoda na weekend. Nadciąga fala siarczystego mrozu, nawet minus 23 stopnie

Pogoda w weekend (6-7 lutego) za sprawą wyżu znad dalekiej północy będzie wyjątkowo mroźna. Synoptycy IMGW zapowiadają w nocy silny mróz do minus 23 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na weekend. Przeważające obszary kraju będą pod wpływem klina wyżu znad Morza Norweskiego, jedynie Polska południowo-zachodnia znajdzie się w zasięgu zatoki niżowej, związanej z niżem znad Francji, w strefie frontu atmosferycznego. Nad Polskę napływać będzie zimne powietrze pochodzenia arktycznego, jedynie południowo-zachodnie obszary kraju znajdą się w cieplejszym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie ulegać wahaniom.

Pogoda na sobotę 6 lutego. Mróz do minus 23 stopni

W sobotę 6 lutego na zachodzie i Wybrzeżu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na krańcach południowych duże lub całkowite, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano lokalnie mgły marznące ograniczające widzialność do 300 metrów.

W południowej połowie kraju i na Wybrzeżu miejscami opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 11 stopni na Suwalszczyźnie, do minus 6 i minus 3 stopni w centrum i około 0 miejscami na Dolnym Śląsku i Wybrzeżu. W nocy z 6 na 7 lutego temperatura spadnie do minus 23 stopni na północnym wschodzie, do minus 16 i minus 13 stopni w centrum kraju, około minus 6 stopni na Dolnym Śląsku i około minus 3 stopni Celsjusza na Podhalu.

Pogoda na niedzielę 7 lutego. Może spaść nawet 15 cm śniegu

W niedzielę 7 lutego na południu, zachodzie i w centrum Polski zaznaczy się wpływ frontu i niżu znad zachodniej Europy, który przyniesie na tym obszarze kolejną porcję opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami może przybyć około 15 cm śniegu. W połączeniu z porywistym wiatrem tworzyć się będą zawieje i zamiecie śnieżne. Na krańcach południowych kraju, zwłaszcza w obszarach podgórskich, wystąpi też marznących opadów deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Warunki na drogach znacznie się pogorszą.

Temperatura maksymalna od minus 12 stopni do minus 10 stopni Celsjusza północnym wschodzie, od minus 8 do minus 4 stopni na pozostałym obszarze. Według prognoz IMGW najcieplej będzie na Podhalu - około 1 stopień Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW/PAP