Do zamieci śnieżnych może dochodzić w niedzielę w czterech województwach Polski – ostrzega IMGW. Spodziewane jest umiarkowane, a miejscami duże zachmurzenie, do tego nieznaczne mrozy, przed poniedziałkowym ochłodzeniem.

IMGW podaje, że Europa Wschodnia, południowo-wschodnia i częściowo zachodnia znajduje się w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się pomiędzy wyżem znad Niemiec a niżem z ośrodkiem na północno-zachodnią Rosją. Z północnego zachodu napływa nieco cieplejsze powietrze pochodzenia polarnego.

W niedzielę w ciągu dnia spodziewamy się zachmurzenia umiarkowanego, a miejscami dużego. Z kolei rozpogodzenia mają pojawiać się na północnym zachodzie i w centrum.

Zamiecie śnieżne, delikatny mróz. IMGW wydał alerty

We wschodniej i południowej części kraju wystąpią wzmożone opady śniegu. W Bieszczadach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm, a na północnym wschodzie o około 7 cm. IMGW wydało nawet alerty pierwszego stopnia przed zamieciami śnieżnymi – dotyczą powiatów w czterech województwach: podkarpackim, południowej części lubelskiego i kilku powiatów w woj. świętokrzyskim i małopolskim. Ostrzeżenia obowiązują aż do poniedziałkowego poranka.

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od -5 st. Celsjusza na południu, przez około -2 st. w centrum, do 1 st. nad morzem. W górach będzie nieco chłodniej, od -8 st. C do -5 st. C.

RadioZET.pl/IMGW