Pogoda: Opady deszczu w całym kraju. Uwaga na silny wiatr

Pogoda. Prognoza na piątek 6 marca. Temperatura wzrośnie do 6-10 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunków południowych umiarkowany, w górach i na wybrzeżu silniejszy. W całym kraju spodziewamy się opadów deszczu, w górach deszczu ze śniegiem.

Pogoda na dziś - piątek 6 marca. Nad Polskę nasuwa od zachodu zatoka związana z niżem wędrującym znad północnej Francji nad północne Niemcy. Od Dolnego Śląska w głąb kraju przemieszcza się front okluzji. Z południowego zachodu napływa dość ciepłe powietrze polarne morskie.

Jaka pogoda w piątek 6 marca?

W piątek w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na wschodzie małe. Miejscami opady deszczu, przemieszczające się z zachodu na wschód. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Rano na krańcach wschodnich mogą lokalnie utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 300 m.

Temperatura maksymalna od 5 stopni na wybrzeżu i Pomorzu do 10 stopni Celsjusza Dolnym Śląsku. W dolinach karpackich od 3 do 5 stopni Celsjusza.

Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w rejonach podgórskich w porywach do 70 km/h, z kierunków południowych. W Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, w Karpatach do 100 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w Warszawie

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże, jedynie początkowo umiarkowane. Po południu i wieczorem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

