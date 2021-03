Pogoda na poniedziałek idealnie odzwierciedla powiedzenie "w marcu jak w garncu". Zróżnicowanie ciepła z zimnem, rozpogodzeń i zachmurzeń sprawi, że trudno o jednoznaczny opis prognozowanej aury.

Synoptyk IMGW Kamil Walczak tłumaczy, że choć w ciągu dnia może spaść do 5 cm śniegu, to jednak minimalna temperatura osiągnie -1 stopień C. "W poniedziałek rano zachmurzenie na przeważającym obszarze duże, możliwe przejaśnienia. Najładniej na zachodzie. Tam zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane" – przekazał PAP.

Ani zima, ani wiosna, z jednym wyjątkiem. Na Mazurach sypnie śniegiem

Na krańcach zachodnich Polski będzie pogodnie. W pozostałej części kraju mogą wystąpić przelotne opady śniegu. Mocniej sypnie na Warmii i Mazurach - lokalnie w ciągu całego dnia pokrywa śnieżna może tam zwiększyć się o 5 cm. Najniższa temperatura będzie na północnym wschodzie (ok. –1 stopnia C.). Najcieplej na południowym zachodzie – nawet do 5 stopni C.

"Na razie ochłodzenie, bo poprzednie dni były ciut cieplejsze. Choć nie widać zdecydowanego powrotu zimy, a też nie ma wyraźnych symptomów wiosny" – mówi synoptyk.

Poranne alerty IMGW. Oblodzenie groźne w 10 województwach

W poniedziałek o poranku na drogach północnej i centralnej Polski (od ziemi Lubuskiej po Lubelszczyznę) będzie występowało oblodzenie. „Szklanka” będzie utrudniała przemieszczanie się po chodnikach i drogach – ostrzeżenia IMGW w przed oblodzeniem obowiązują do godz. 10.

RadioZET.pl/PAP