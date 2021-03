Jaka pogoda czeka nas w nadchodzący weekend? IMGW nie ma dobrych wiadomości. Niemal w całym kraju możemy spodziewać się powrotu lekkiej zimy. We wschodniej części kraju i kotlinach górskich - temperatury spadną do minus ośmiu stopni Celsjusza. W Tatrach będzie to nawet dwanaście stopni na minusie. Kiedy nadejdzie długo wyczekiwane ocieplenie?

Prognoza pogody na najbliższy weekend nie zapowiada się optymistycznie. Wiosennego ocieplenia nie będzie, natomiast śmiało możemy spodziewać się powrotu lekkiej zimy i temperatur poniżej zera. Sytuacja ta nie poprawi się znacząco w poniedziałek i wtorek.

W weekend w całym kraju należy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem, a nocami oraz na północy Polski również śniegu. Nocami mróz, szczególnie na wschodzie oraz w kotlinach górskich, gdzie temperatura może spaść do minus 8 stopni Celsjusza. Najwięcej słońca na zachodzie i południu, tam też najcieplejsze dni, do sześciu stopni na plusie. Umiarkowany, a okresami też dość silny i porywisty, wiatr wiał będzie z północnego zachodu i zachodu. Nad morzem porywy wiatru osiągać mogą nawet 80 km/h, w górach do 70 km/h powodując zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody IMGW na weekend. Mróz, śnieg z deszczem i zamiecie śnieżne

W piątek 5 marca na północy kraju spodziewane są opady śniegu, choć temperatura powietrza będzie dochodziła od dwóch stopni w Gdańsku do plus pięciu stopni Celsjusza w Szczecinie. Chłodniej będzie w Suwałkach, gdzie spodziewana jest temperatura maksymalna na poziomie zera stopni. Miejscami może dojść do oblodzeń mokrych nawierzchni dróg i chodników.

W województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim spodziewane są lokalnie niewielkie opady śniegu. Temperatura maksymalna będzie oscylowała między 3 a 5 stopniami Celsjusza. Podobna pogoda zapowiada się w województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim. Spodziewane są przelotne opady śniegu, głównie w drugiej połowie dnia. Temperatura maksymalna od jednego do trzech stopni.

W trzech województwach: dolnośląskim, opolskim i śląskim możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 1°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych. W szczytowych partiach Sudetów przelotne opady śniegu. Tu także temperatury mogą spaść nawet do minus jedenastu stopni. W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim w piątek prognozowane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami i opady śniegu, które miejscami, w górach, mogą przynieść wzrost pokrywy śnieżnej do 13 cm. Temperatura maksymalna od 1°C do 3°C, w rejonach podgórskich od -2 do 1 stopnia, wysoko w Beskidach - 4 do -2 stopni, na szczytach Tatr około -7 stopni. Temperatura maksymalna w górach wystąpi rano, potem spadek temperatury, wieczorem na szczytach Tatr około -13°C. Wiatr umiarkowany i porywisty, północny. W górach wiatr dość silny, w porywach do 70 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda w sobotę i niedzielę. Arktyczna masa powietrza napływa do Polski

W sobotę 6 marca Polska nadal będzie w zasięgu klina wyżu znad Wysp Brytyjskich. Z północy i północnego zachodu będzie napływała mroźna, arktyczna masa powietrza. Ciśnienie powoli będzie spadać. Temperatura maksymalna od zera stopni w Suwałkach, Kielcach i Krakowie, przez dwa stopnie w Warszawie do pięciu stopni w Szczecinie, Zielonej Górze. Najchłodniej będzie w Zakopanem, gdzie termometry wskażą minus cztery stopnie. W wysokich partiach Beskidów temperatura może spaść do minus ośmiu, a na szczytach Tatr do minus 12 stopni Celsjusza.

fot. Climate Reanalyzer, Fanipogody.pl

W niedzielę pogodę nad Polską będzie kształtował niż znad Rosji. Ciśnienie początkowo będzie spadać, potem wzrośnie. Temperatury maksymalnie nie będą różniły się od tych z soboty. Najcieplej będzie w województwach śląskim, dolnośląskim i opolskim, gdzie w niektórych miejscach temperatura maksymalna dojdzie do sześciu stopni Celsjusza. Tu też spodziewane są jedne z najniższych temperatur. W szczytowych partiach Sudetów temperatura od minus 8 do minus 6 stopni Celsjusza.

W regionie obejmującym województwa mazowieckie, łódzkie i lubelskie spodziewane są okresowe opady śniegu. W dzień na południu regionu zachmurzenie umiarkowane na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe okresami opady śniegu. Głównie na północy Mazowsza. Temperatura maksymalna od 2 do 4 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, w porywach do 60 km/h.

Dla rejonu obejmującego woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie prognozowane jest zachmurzenie małe i temperatury maksymalne od trzech do pięciu stopni, za wyjątkiem rejonów podgórskich (od minus jednego do dwóch stopni). W Zakopanem należy spodziewać się maksymalnie dwóch stopni Celsjusza. W Krakowie, Kielcach i Rzeszowie termometry wskażą maksymalnie pięć stopni.

Chłodny początek tygodnia. Prognoza pogody długoterminowa

Na początku przyszłego tygodnia nie należy spodziewać się ocieplenia i radykalnej zmiany pogody. Jak informuje portal Fanipogody.pl, "najwięcej chmur jest prognozowanych w południowej części kraju, tam też możliwe są opady zimowe. Przyrost pokrywy śnieżnej w południowej części kraju do 5-7 cm. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie -1°C w najcieplejszym momencie dnia, cieplej w centrum do 3°C, a na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej termometry pokażą aż 6°C. W górach i na obszarach podgórskich lekki mróz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z północnego-zachodu".

Z kolei we wtorek pogodnie będzie na przeważającym obszarze kraju. "Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie od -1°C, przez 2°C w centrum, a na zachodzie do 6°C. W górach i na obszarach podgórskich lekki mróz. Wiatr zmieni kierunek na południowo-zachodni i będzie słaby oraz umiarkowany" - informuje portal Fanipogody.pl.

RadioZET.pl/ IMGW-PIB/ Fanipogody.pl/ PAP