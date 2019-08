Upał i gwałtowne burze z gradem. IMGW wyda alerty dla 10 województw

Pogoda na poniedziałek - 19 sierpnia. To nie będzie spokojny początek tygodnia. Przez większość kraju mogą przejść burze, a nawet burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W poniedziałek na Podkarpaciu zachmurzenie na ogół małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Możliwy grad. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz będzie na obszarze od Dolnego Śląska i Opolszczyzny po Podlasie i Suwalszczyznę. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, na Opolszczyźnie do 25 mm.

IMGW w prognozie ostrzeżeń na poniedziałek ogłosił alarmy pierwszego stopnia w 10 województwach: podlaskim, lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim i opolskim.

Temperatura maksymalna od 22 st., 23 st. na wybrzeżu, Pomorzu i północy Wielkopolski do 30 st. na wschodzie i południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km/h.

Pogoda w Warszawie - poniedziałek 19 sierpnia

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 28 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

RadioZET.pl/PAP/IMGW