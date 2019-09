Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez wtórny niż znad Bałtyku, przemieszczający się nad Kraje Bałtyckie i Rosję. Napływa chłodna i świeża masa powietrza polarnego morskiego.

Pogoda na środę, 18 września. Śnieg w górach

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i w centrum możliwe burze i opad krupy śnieżnej. W górach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów na w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na Warmii i Mazurach do 15 mm.

Temperatura maksymalna od 11°C do 16°C, chłodniej na Podhalu około 8°C.

Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, tylko początkowo na południu i wschodzie do 80 km/h, na Pomorzu do 90 km/h, a w górach do 100 km/h. Wiatr zachodni i północno-zachodni.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie w środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 14°C. Wiatr początkowo dość silny, w porywach do 80 km/h, w ciągu dnia stopniowo słabnący, północno-zachodni i zachodni.

Galeria Pogoda: Ogromna ulewa zalała miasta. Woda porywała z ulic samochody 8

RadioZETpl/PAP