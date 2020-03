Od dziś duża zmiana w pogodzie. To dopiero zapowiedź tego, co przed nami

Prognoza pogody na środę. Dzień zaczął się chłodno, a miejscami nawet mroźnie. O godzinie 6 w Warszawie termometry wskazywały minus 3 stopnie, w Toruniu minus 7, a w Zakopanem aż minut 13 stopni Celsjusza. Ale w ciągu dnia temperatura będzie stopniowo rosnąć.

Najchłodniej będzie w środę na południowym wschodzie kraju, ale też w Katowicach czy Jeleniej Górze, tam tylko 5 stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia. Termometry w centrum Polski wskażą około 6-7 kresek powyżej zera, a na północy nawet 8.

fot. IMGW

Słońca w środę nie zabraknie. Tylko miejscami mogą pojawić się niegroźne chmury, ale padać nie powinno.

W kolejnych dniach będzie tylko lepiej. Już w czwartek na termometrach pojawią się dwucyfrowe wartości. Przed weekendem w Polsce temperatura może wzrosnąć nawet do 15 stopni Celsjusza.

Zaostrzenie kwarantanny w Polsce. Czy mogę wyjść na spacer?

Choć pogoda zachęca do spacerów, apelujemy, by je ograniczyć i w miarę możliwości zostać w domu. Spacery są jednak dozwolone. Jak wynika z nowych zasad kwarantanny i ograniczeń w przemieszczaniu się ogłoszonych we wtorek przez polski rząd, spacer lub wyjście do lasu można zaliczyć do niezbędnych potrzeb. Taka aktywność musi się jednak odbywać z zachowaniem ograniczeń odległości i limitu przemieszczających się osób. Oznacza to, że na spacer wyjść można, ale tylko samemu lub w towarzystwie jednej osoby (chyba, że chodzi o liczniejszą rodzinę)

RadioZET.pl/IMGW