Pogoda na środę. Synoptycy TVN Meteo zapowiadają raczej pogodną aurę na Zachodzie kraju, z kolei w pozostałych rejonach kraju mają wystąpić opady śniegu (do 1-2 cm), deszczu ze śniegiem oraz tzw. marznącego deszczu, który może spowodować "gołoledź do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy".

Jeśli zaś chodzi o temperaturę, to zdaniem TVN Meteo wahać się ona będzie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. "Wiatr będzie umiarkowany, o kierunku południowym i południowo-zachodnim. W porywach rozpędzi się do 45 kilometrów na godzinę" - czytamy w artykule.

Pogoda na środę. Ostrzeżenia IMGW przez marznącymi opadami i roztopami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał z kolei w nocy dane o sytuacji meteorologicznej, które nieco różnią się jednak od prognoz TVN Meteo. Zdaniem IMGW, większość regionów w Polsce narażona będzie na dwa konkretne zjawiska meteorologiczne - marznące opady oraz roztopy.

fot. IMGW

Te pierwsze mają wystąpić w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim, podlaskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, wielkopolskim, pomorskim i wielkopolskim. Z kolei roztopy - spowodowane wzrostem temperatury - pojawią się w województwach: pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/TVN Meteo