Czy na święta spadnie śnieg? Synoptycy nie mają wątpliwości

Święta Bożego Narodzenia tuż za pasem. Większości z nas kojarzą się z mniej lub bardziej obfitymi opadami śniegu, ale niestety, od kilku lat (z uwagi na coraz bardziej odczuwalne zmiany klimatu) ta tendencja zdaje się zmieniać. Śnieg rzadko pojawia się "na gwiazdkę", podczas której, jeśli dominują jakiekolwiek opady, to jest to głównie deszcz. Jak będzie w tym roku?

Kiedy spadnie śnieg?

Niestety, nie zanosi się na powrót do sytuacji sprzed kilku lat. Synoptycy zgodnie przewidują, że świąteczny śnieg, jeżeli w ogóle pojawi się w którejkolwiek z części Polski, to przede wszystkim w rejonach górskich (np. w Tatrach) i na przedgórzu (jak informuje WP). I to nie zawsze sam, bo niekiedy będą to np. opady śniegu z deszczem, co spowoduje szybkie topnienie "białego puchu".

Wiadomo jednak, że w przypadku samego powiatu tatrzańskiego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie II stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenie obowiązuje do Wigilii (czyli do wtorku) do godz. 6 rano:

"Prognozujemy wystąpienie opadów śniegu o natężeniu umiarkowanym okresami silnym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 25 cm do 35 cm - powiat tatrzański" - czytamy na Twitterze IMGW.

Pogoda na Boże Narodzenie

W najbliższym tygodniu musimy liczyć się raczej z pochmurną i deszczową aurą oraz wyższymi temperaturami. Poniżej np. przewidywana prognoza pogody na najbliższe dni dla Warszawy:

Jeśli chodzi o prognozę ogólnopolską, to w poniedziałek termometry wskazać mogą od 5 stopni w Zakopanem do 10 w Przemyślu. Natomiast już w Wigilię ogólna temperatura się obniży i rozpiętość wyniesie od 3 stopni w Zakopanem do 7 stopni w Krakowie i Katowicach. Tak podaje Gazeta.pl, aczkolwiek zależy to od serwisu. Ale Pogoda wskazała np. na Twitterze, że w wigilijny poranek w niektórych miejscach Polski będzie nawet do 12 stopni Celsjusza!

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia nastąpi rozchmurzenie, a temperatura wahać się będzie od 1 stopni w woj. warmińsko-mazurskim do 7 stopni w woj. lubuskim. Dzień później dominować zaś będą opady i zachmurzenia.

"W województwach małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i mazowieckim spadnie deszcz, a w pomorskim i zachodniopomorskim nie będzie padać. Temperatura będzie wahać się do 0 stopni w Olsztynie, Białymstoku i Kielcach do 6 stopni we Wrocławiu"- czytamy na Gazeta.pl. A temperatura wahać ma się o 0 stopni w Olsztynie do 6 we Wrocławiu.

Pogoda na Święta 2019 - długoterminowa prognoza pogody na Boże Narodzenie i Wigilię

Serwis podaje również, że na 26 grudnia w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim przewidywane są opady śniegu, aczkolwiek raczej symboliczne. Wirtualna Polska informuje zaś, że w święta w Zakopanem termometry zanotują przymrozek do nawet -2 stopni Celsjusza.

Podsumowując: do końca roku pogoda będzie raczej umiarkowana.

