Pogoda na zimę 2021/2022. Wiemy, kiedy spadnie śnieg. "Wyż syberyjski pokaże swoją siłę"

Pogoda długoterminowa na zimę 2021/2022 została przygotowana przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nowa, eksperymentalna prognoza temperatury i opadu obejmuje okres od listopada 2021 do lutego 2022 roku. Najnowsze obliczenia meteorologów wskazują, kiedy w Polsce spadnie pierwszy śnieg.

Pogoda długoterminowa na zimę 2021/2022

Według prognozy IMGW listopad pod względem temperatury nie będzie się różnił od średniej z ubiegłych lat, jednak na przeważającym obszarze Polski można spodziewać się większych opadów deszczu. Najchłodniej, z temperaturami od 1,7 do 3,5 stopnia Celsjusza, będzie w Suwałkach. Najcieplejszymi miastami będą Gdańsk, Szczecin, Wrocław i Opole, gdzie średnia w listopadzie przekracza 4 stopnie.

Grudzień nie będzie odbiegał od średniej, zarówno pod względem opadów, jak i temperatur. Tylko w województwie zachodniopomorskim i lubuskim opady mogą być mniejsze niż do tej pory. Według danych z lat 1991-2020, w grudniu najniższe są wskazania termometrów w Zakopanem (od -3,1 do -1,1 stopni), Suwałkach (-1,8 do 0,1) i Białymstoku (od -1,8 do 0,5 stopnia). Najcieplejsze grudnie są w Gdańsku (1,6 - 2,9) i Szczecinie (1,4 - 3 st. C). Zdaniem meteorologów, biorąc pod uwagę ostatnie lata, w grudniu należy spodziewać się raczej deszczu lub deszczu ze śniegiem, niż śniegu.

Kiedy spadnie śnieg w Polsce? "Wyż syberyjski pokaże swoją siłę"

Prawdziwa zima z niskimi temperaturami i opadami śniegu zaatakuje po Nowym Roku. - Wygląda na to, że wyż syberyjski pokaże swoją siłę i w styczniu oraz lutym możemy spodziewać się zimy ze śniegiem, który utrzyma się przez jakiś czas na gruncie - powiedział Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Styczeń 2022 roku zapowiada się już chłodniejszy na południu kraju. Na całej południowej granicy Polski oraz w województwie świętokrzyskim zapowiadane są temperatury poniżej średniej z 30 ostatnich lat. Na pozostałym obszarze temperatura powinna mieścić się w wieloletniej normie, podobnie jak wielkość opadów. Temperatur poniżej normy mogą spodziewać się mieszkańcy Wrocławia (średnia od -0,4 do 1,2), Rzeszowa (-2,7 do - 0,6), Opola (od -1 do 0,6), Krakowa (-1,8 do -0,4), Katowic (-1,9 do -0,2), Kielc (-2,8 do -1,3) i Zakopanego (od -4,4 do -2,4). Większych niż zwykle opadów synoptycy spodziewają się w Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie.

W lutym temperatura w całym kraju nie będzie odbiegała od normy z lat 1991-2020. Najchłodniej będzie w Suwałkach (od -4,4 do -0,5), Zakopanem (-3,7 do -0,8) i Białymstoku (-3,7 do 0). Na drugim biegunie temperatur znajduje się Szczecin (0,1 do 3,5), Gdańsk (-0,6 do 2,3) i Gorzów Wielkopolski (-0,5 do 3,0 stopnia). Na opady mieszczące się w średniej 30-letniej mogą liczyć mieszkańcy Katowic, Krakowa, Kielc, Rzeszowa i Lublina. Na pozostałym obszarze kraju zapowiadane są opady powyżej normy.

RadioZET.pl/IMGW/PAP