Fala ciepła w weekend. Będzie ponad 20 stopni, ale powieje też silny wiatr

Na przełomie września i października Polska znajdzie się pomiędzy wyżem znad Europy Wschodniej i niżami znad Atlantyku oraz Europy Zachodniej. Na tygodniu oznacza to dużą zmienność pogody – raz ze słońcem, jeszcze inny razem z deszczem i wiatrem.

Z analizy serwisu Fanipogody.pl wynika, że na pierwszy weekend października nad Polskę dotrze fala ciepła. Przyniesie ona słoneczną aurę, a przede wszystkim ciepłe dni z korzystnym biometem.

Fala ciepła w pierwszy weekend października. Na południu silny wiatr

Dostrzegamy to w symulacji na Ventusky.com jak i Windy.com. Najcieplejszym regionem Polski będzie Dolny Śląsk, gdzie słupki rtęci wskażą nawet 22 stopnie Celsjusza w najcieplejszym momencie soboty.

Jak zaznacza IMGW, rankiem mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Chłodniej będzie w sobotę na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 14 st. C do 15 st. C. W Warszawie spodziewane jest 19 st. C.

W pierwszy weekend października nad Polską zderzą się układy wyżu i niżu, a z południa napłynie cieplejsze powietrze. Przełoży się to na silniejszy wiatr w górach. Fanipogody.pl przewidują, opierając się o model pogodowy, że w wyższych partiach i na szczytach może powiać z prędkością 80-140 km/godz.

RadioZET.pl/Fanipogody.pl/Ventusky.com/Windy.com