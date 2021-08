Kiedy spadnie pierwszy śnieg? IMGW opublikował prognozę długoterminową

Pogoda w sierpniu jest daleka od idealnej. Arktyczne powietrze sprawiło, że powietrze jest dużo chłodniejsze, a w wielu miejscach w kraju pada deszcz. Według portalu Fanipogody.pl sytuacja nie zmieni się na przełomie sierpnia i września; z pewnością nie są spodziewane upały.

Temperatura będzie przeważnie niższa od normy wieloletniej. Pod koniec sierpnia termometry będą wskazywać od 14 st. C do 20 st. Niekiedy temperatura może wynieść 21-22 st. C., ale będą to rzadkie przypadki. Wrzesień także będzie zimny. Według portalu istnieje "spore prawdopodobieństwo wystąpienia dłuższych okresów chłodnych z temperaturami niższymi niż zwykle obserwujemy w tym okresie".

Pogoda długoterminowa na październik, listopad i grudzień

Prognozy na kolejne miesiące przygotował IMGW. Instytut tym razem skupił się na pogodzie długoterminowej dla października, listopada i grudnia. Jak będzie się prezentowała aura w następnym kwartale?

Jeśli chodzi o październik, mamy powody do zadowolenia. Pogoda w tym miesiącu ma być lepsza niż zazwyczaj, będzie słonecznie, a termometry pokażą temperaturę wyższą od normy wieloletniej. Opady deszczu mają nie być częstsze niż zazwyczaj o tej porze roku, czyli zmieszczą się w normie.

Co dalej? Listopad i grudzień nie zaskoczą nas temperaturą. Słupki rtęci według przewidywań meteorologów mają pokazać temperaturę zgodną z normą wieloletnią. Jeśli chodzi o opady, tu nie ma dobrych wiadomości. Zarówno w listopadzie, jak i w grudniu opadów będzie więcej niż zazwyczaj o tej porze.

Zima w Polsce 2021/2022. Kiedy spadnie pierwszy śnieg?

Jak wygląda pogoda długoterminowa pod koniec roku? Z prognozy przygotowanej przez IMGW wynika także, że na przełomie listopada i grudnia nadejdzie znaczne ochłodzenie i pojawią się przymrozki. Wtedy ma też spaść pierwszy śnieg. Jest więc szansa, że święta w tym roku będą białe. Trzeba jednak pamiętać, że prognozy przygotowywane z takim wyprzedzeniem są obarczone dużym marginesem błędu.

