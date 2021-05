Pogoda w weekend będzie - jak na końcówkę maja - kapryśna. Prognozowane są również przejaśnienia, zwłaszcza w niedzielę na zachodzie i nad morzem. Temperatura w weekend będzie bardzo podobna do tej, którą notowaliśmy w ostatnich dniach - czytamy w prognozie synoptyków z IMGW.

Prognoza pogody na sobotę. Możliwe przelotne opady deszczu

W sobotę (29 maja) Polska będzie w zasięgu wyżu znad Morza Północnego i Skandynawii. Do kraju będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie. Na północy zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże i tam lokalnie wystąpią słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. C na wschodzie do 17 st. C na zachodzie regionu. Podobnie będzie na północnym wschodzie, gdzie w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. C do 14 st. C.

Na zachodzie prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu i południowym wschodzie regionu miejscami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 st. C do 18 st. C. Natomiast w centrum kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13 st. C do 16 st. C.

Z kolei na południu kraju i w rejonach podgórskich zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami możliwe burze. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 17 st. C. w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim, oraz od 14 st. C do 16 st. C. w woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Pogoda na niedzielę. W Tatrach deszcz ze śniegiem

W niedzielę (30 maja) przeważający obszar kraju będzie na skraju wyżu znad Morza Północnego, jednak na wschodzie zaznaczy się obszar zatoki niskiego ciśnienia, związany z niżem nad Ukrainą. Będzie napływać chłodne powietrze polarne morskie.

Na północy kraju zachmurzenie będzie przeważnie małe. Temperatura maksymalna od 14 st. C na północnym zachodzie do 18 st. C na południowym wschodzie. Na północnym wschodzie kraju prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 17 st. C. Podobnie będzie w Wielkopolsce, woj. lubuskim i kujawsko-pomorskim, gdzie lokalnie możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 st. C do 18 st. C.

W centrum zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 17 st. Celsjusza. Podobna pogoda będzie w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim, gdzie po południu miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 st. C do 18 st. C.

Z kolei na południu kraju zachmurzenie duże. Opady deszczu, a wysoko w Tatrach deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 5 st. C do 7 st. C, w rejonach podgórskich od 3 st. C do 5 st. C. Temperatura maksymalna od 14 st. C do 16 st. C, w rejonach podgórskich od 12 st. C do 14 st. C.

RadioZET.pl/PAP/IMGW