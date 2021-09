Pogoda. Atak zimy w pierwszy dzień jesieni. Nawet 8 cm śniegu i ulewny deszcz

Pogoda w całej Polsce w ostatni dzień lata nie kojarzy się z wakacyjną aurą. Niebo na przeważającym obszarze kraju jest pochmurne. Synoptycy IMGW ostrzegają przed przelotnymi i niewielkimi opadami deszczu.

Pogoda. Śnieg w pierwszy dzień jesieni. W Tatrach spadnie nawet 8 cm

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, końcówka tegorocznego lata nie zalicza się do ciepłych dni. We wtorek (21 września) maksymalna temperatura w kraju wynosi od 7 stopni na północnym wschodzie, przez 13-15 stopni w centrum, do 17 stopni Celsjusza na zachodzie. Na dodatek słaby i umiarkowany wiatr, który na południu kraju jest chwilami porywisty, wzmaga uczucie chłodu.

- W wysokich partiach Tatr spodziewamy się nawet opadów śniegu, które mogą przynieść wzrost pokrywy śnieżnej od 5 do 8 centymetrów - powiedział Jakub Gawron, synoptyk IMGW.

W nocy z 21 na 22 września z północnego zachodu kraju w kierunku południa będzie wchodzić płytki niż, który przyniesie ze sobą opady deszczu dla całego kraju. Na zachodzie Polski opady te będą miały okresowo charakter umiarkowany.

Według meteorologów lokalnie może spaść około 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Największe ulewy spodziewane są na południowym zachodzie kraju. W wyższych partiach gór możliwe są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Najchłodniej będzie na Podlasiu, gdzie temperatura spadnie do dwóch stopni i możliwe będą przygruntowe przymrozki. W centrum kraju prognozowane jest 8 stopni. Najcieplej, 12 stopni Celsjusza, będzie nad morzem.

RadioZET.pl/IMGW/PAP