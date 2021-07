Rekordowe upały. Ekstremalny skwar dopiero przed nami

Pogoda szaleje na całym świecie. W kolejnych krajach notowane są historyczne rekordy temperatury. Te rekordy będą wciąż pobijane. Tu naukowcy są zgodni. Według badania opublikowanego w poniedziałek w czasopiśmie "Nature Climate Change" w ciągu najbliższych trzech dekad "rekordowe" fale upałów mogą stać się od dwóch do siedmiu razy częstsze na świecie niż w ciągu ostatnich 30 lat.

Z badania wynika, że po 2050 roku, jeśli utrzymają się obecne trendy emisji gazów cieplarnianych, takie gorące okresy mogą być od trzech nawet do 21 razy częstsze. - Nie widzieliśmy jeszcze nic, co byłoby zbliżone do najbardziej intensywnych fal upałów możliwych w dzisiejszym klimacie, nie mówiąc już o tych, które możemy zobaczyć w nadchodzących dekadach - powiedział współautor badania dr Erich Fischer z Politechniki w Zurychu.

50 stopni Celsjusza w Kanadzie

Na potrzeby badania naukowcy wykorzystali modelowanie klimatu, aby obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia rekordowych upałów, które trwały co najmniej siedem dni i znacznie przekroczyły wcześniejsze rekordy. Dr Fischer uważa, że społeczności przygotowujące się do zmian klimatycznych muszą być gotowe na takie ekstrema.

- Za każdym razem, gdy rekordowe temperatury lub opady znacznie przekraczają to, czego doświadczyliśmy w ciągu naszego życia, zazwyczaj wtedy jesteśmy nieprzygotowani i szkody są największe - wskazał. W czerwcu w wyniku fali upałów w Kanadzie, sięgającej 49,6 stopni Celsjusza (4,6 stopnia więcej od poprzedniego rekordu z 1937 r.) zmarły setki osób.

W badaniu wskazano, że jeśli emisje gazów cieplarnianych zostaną drastycznie ograniczone, prawdopodobieństwo wystąpienia fal upałów pozostanie wysokie, ale szanse na przekroczenie rekordów ostatecznie spadną z biegiem czasu.

Badanie zostało opublikowane w momencie, gdy naukowcy z Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu rozpoczynają dwutygodniowe spotkania online, aby sfinalizować swoją kolejną globalną ocenę nauki o klimacie.

