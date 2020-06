Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia przed burzami z gradem dla woj. małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz kilku południowych powiatów Mazowsza. Mogą tam wystąpić także trąby powietrzne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 50 mm do 60 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h. Miejscami może padać grad, niewykluczona jest możliwość przejścia trąby powietrznej.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Gdzie jest burza? Alert pierwszego i drugiego stopnia

IMGW opublikował również alert drugiego stopnia przed silnym deszczem i burzami dla woj. śląskiego, podlaskiego, reszty Mazowsza oraz wschodnich powiatów woj. warmińsko-mazurskiego. IMGW prognozuje, że w tych województwach opady deszczu okresami o natężeniu silnym i ulewnym, a w czasie burz także nawalnym. Prognozowana wysokość opadów to od 30 mm do 50 mm, lokalnie nawet do 70 mm. W czasie burz porywy wiatru do 100 km/h oraz grad.

Ponadto dla woj. opolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pozostałej części woj. warmińsko-mazurskiej wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed deszczem i burzami. IMGW na tym obszarze prognozuje opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i okresami silnym. Wysokość opadów może dojść do 30 mm. W trakcie opadów będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h. Prawdopodobieństwo wystąpienia alertów wynosi 80 proc.

W poniedziałek 29 czerwca ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia wydali również Polscy Łowcy Burz. Największa aktywność niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych ma przypadać na godziny późno popołudniowe, wieczorne oraz nocne. Burzom mogą również towarzyszyć opady dużego i bardzo dużego gradu do około 4-6 cm.

Alerty meteorologiczne - co oznaczają?

Alert pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza, że te zjawiska mogą być zintensyfikowanie i bardziej niebezpieczne. Alert trzeciego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

RadioZET.pl/IMGW/PAP