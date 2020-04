Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku\

Alertem przed gwałtownymi burzami z gradem objęte były województwa: podkarpackie, małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie, śląskie oraz południowe powiaty w woj. mazowieckim, łódzkim i opolskim.

Na wskazanym obszarze IMGW prognozowało wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do nawet 75 km/h. W niektórych miejscach miał też padać grad.

Dąbrowa Górnicza zalana. Ulewne deszcze na Śląsku

Gwałtowne opady deszczu doprowadziły do zalań i podtopień piwnic, niżej położonych części budynków, posesji i dróg. Najbardziej dały się we znaki w Dąbrowie Górniczej, gdzie odnotowano do wieczora 24 interwencje, a także w Sosnowcu i Mysłowicach.

W Dąbrowie przez pewien czas nieprzejezdna była droga krajowa nr 94 z powodu niedrożnej studzienki pod wiaduktem. Po jej oczyszczeniu woda spłynęła.

Nagrania i zdjęcia zalanych ulic w województwie śląskim opublikowali w mediach społecznościowych Łowcy Burz:

Jak podaje IMGW, na czwartek 30 kwietnia synoptycy prognozują deszczową aurę. Opady deszczu początkowo na wschodzie i południowym wschodzie, a po południu także na zachodzie. Po południu w górach i zachodniej części kraju miejscami także burze. Wysokość opadów w czasie burz przeważnie od 5 mm do 10 mm, w górach do 15 mm.

RadioZET.pl/PAP