Pogoda. Nawet 10 cm śniegu i arktyczny chłód. Śnieżyce nadciągają nad Polskę

Zima nadciąga do Polski – wynika z najnowszych prognoz pogody na 7 dni. Opady śniegu, nie tylko w górach, wystąpią już w niedzielę 28 listopada. – Śnieg zacznie sypać. I to konkretnie – zapowiedziała synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek.

Prognoza pogody na najbliższe 7 dni zapowiada atak zimy w Polsce. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują, że do kraju zaczyna docierać arktyczny chłód. Wkrótce czekają nas opady śniegu i chłodne noce, miejscami z lekkim mrozem do około minus 3 stopni Celsjusza.

Kiedy spadnie śnieg? Atak zimy jeszcze w listopadzie

Pogoda zmieni oblicze z jesiennej na zimową pod koniec tygodnia. Pierwszy śnieg w Polsce spadnie w niedzielę 28 listopada na Śląsku i w Małopolsce. – Wir powietrza znad Austrii przewędruje w naszą stronę. Po południu będzie nad Czechami. Wieczorem zacznie sypać. I to konkretnie. Potem ta strefa będzie wędrowała w głąb kraju i w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w poniedziałek sypać będzie na zachodzie i północy kraju – powiedziała synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. Jak dodała, grubość białej pokrywy wyniesie od 5 do 10 centymetrów.

Przed zimowym weekendem przeważać będzie pogoda pochmurna z okresowymi większymi przejaśnieniami – prognozuje IMGW. We wtorek na północy i w centrum spadnie słaby deszcz, a na północnym wschodzie przelotny śnieg i śnieg z deszczem. W środę słaby deszcz możliwy tylko na wybrzeżu. Czwartek w całym kraju zapowiada się bez opadów. W piątek miejscami spadnie deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. W sobotę deszcz prognozowany jest tylko nad morzem.

Temperatura powietrza od 23 do 28 listopada nie przekroczy 10 stopni Celsjusza. Najcieplej w całym kraju może być w połowie tygodnia. W środę rano temperatura na przeważającym obszarze wyniesie od 0 do 5 stopni, lekki mróz wystąpi jedynie na Podhalu. W trakcie dnia termometry wskażą od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 10 nad morzem.

RadioZET.pl/IMGW/TVN Meteo