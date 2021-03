Pogoda w ostatnich dniach lutego była wyjątkowo wiosenna. W Polsce padały rekordy ciepła. Termometry w Makowie Podhalańskim pokazały 22,1 stopnia Celsjusza. Ciepłe i wiosenne dni ustąpią jednak kolejnej fali mrozów. Najnowsza długoterminowa prognoza pogody zapowiada powrót zimy i ochłodzenie.

Pogoda. Powrót zimy do Polski. ''Arktyczna masa powietrza''

Zmiany pogody w Polsce należy się spodziewać od czwartku. Z północy napływać zacznie chłodna, arktyczna masa powietrza. Na północy kraju oraz w centrum będzie padać deszcz. Z upływem godzin opady przechodzić będą w deszcz ze śniegiem, a na północy również w śnieg. Najlepsza pogoda utrzyma się na południu, gdzie będzie pogodnie i ciepło - do 14 stopni Celsjusza. Na północy już chłodniej, w najcieplejszym momencie dnia do 5 stopni.

5 marca deszcz ze śniegiem oraz śnieg pojawią się również na południu kraju. Na pozostałym obszarze prognozowane są przelotne opady śniegu. W nocy najniższe temperatury minimalne na północy kraju - do minus 4 stopni Celsjusza. W dzień ochłodzenie obejmie cały kraj, w najcieplejszym momencie dnia na termometrach będzie jedynie od 1 do 4 stopni. Dodatkowo odczucie chłodu potęgować będzie umiarkowany i porywisty, szczególnie na wybrzeżu, północny i północno-zachodni wiatr.

fot. Ventusky.com - mapa opadów śniegu w piątek 5 lutego

Noce w sobotę i niedzielę będą mroźne. W trakcie licznych rozpogodzeń na północy kraju temperatura spadać będzie do minus 8 stopni, a w kotlinach karpackich nawet do minus 10 stopni Celsjusza. Jednocześnie w dzień IMGW spodziewa się dużej ilości słońca. Najcieplej będzie na zachodzie - tam temperatura maksymalna do 6 stopni. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, od minus 1 do 1 stopnia Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, w sobotę północno-zachodni i północny, w niedzielę skręci na kierunki zachodnie i południowo-zachodnie.

RadioZET.pl/IMGW