Prognoza pogody na początek marca 2021 roku nie zakłada szybkiego nadejścia wiosny. Po kilku dniach, podczas których odczujemy wzrost temperatury, nadejdzie ochłodzenie, a termometry pokażą nawet -10 stopni Celsjusza. Ponadto IMGW zapowiada, że we wtorek i czwartek możliwe będą ostrzeżenia meteorologiczne. Zagrożeniem mają być gęste mgły i oblodzenie.

Dla jakich województw mogą zostać wydane ostrzeżenia? Synoptycy IMGW wskazują województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie. W czwartek 4 marca alerty mogą zostać wydane także warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.

Pogoda w marcu. W weekend ochłodzenie. Na termometrach nawet -10 stopni

IMGW przygotował szczegółową prognozę pogody na pierwszy tydzień marca 2021 roku. Zdaniem synoptyków, do środy włącznie czekają nas dodatnie temperatury i przyjemna, wiosenna aura. Od czwartku zacznie napływać do nas jednak ochłodzenie, które wyraźnie wpłynie na temperaturę w weekend. Od piątku możliwe są opady śniegu, deszczu ze śniegiem, silne wichury i mróz. Po kilkudniowym ochłodzeniu temperatura zacznie ponownie rosnąć po 10 marca, ale nie przekroczy 12 st. C.

Noc z poniedziałku na wtorek pogodna, choć w wielu miejscach, głównie na północy, mglista. Na Podhalu temperatura minimalna spadnie nawet do -7°C. Mgły rano będą zanikały, za wyjątkiem Kotliny Kłodzkiej gdzie zalegać mogą nawet przez cały dzień.

We wtorek dużo słońca w południowej połowie kraju, na północy nieco więcej chmur. Słaba mżawka może popadać tylko na wschodzie. W najcieplejszym momencie dnia na północy około 6°C, w centrum 8°C, najcieplej na Dolnym Śląsku, do 12°C. Z północnego zachodu i zachodu wiał będzie słaby i umiarkowany wiatr, nad morzem chwilami porywisty.

W nocy z wtorku na środę ponownie dużo mgieł, szczególnie na północy i wschodzie, które będą ograniczały widzialność do 100 metrów. Miejscami utrzymają się one do godzin przedpołudniowych w środę. Po ustąpieniu mgieł będzie pogodnie, a na zachodzie i południu nawet słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 6°C na Suwalszczyźnie, około 10°C w centrum do 14°C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni i zachodni.

Ochłodzenie od czwartku 4 marca. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W nocy mróz

W czwartek spodziewamy się zmiany pogody, z północy napływać zacznie chłodna, arktyczna masa powietrza. Na północy oraz w centrum padać będzie deszcz, w trakcie dnia opady przechodzić będą w deszcz ze śniegiem, a na północy również w śnieg. Najlepsza pogoda utrzyma się na południu, tutaj jeszcze pogodnie i ciepło, do 14°C. Na północy już chłodniej, w najcieplejszym momencie dnia do 5°C. Słaby i umiarkowany wiatr wiał będzie z zachodu i stopniowo skręcał będzie na północno-zachodni.

W piątek deszcz ze śniegiem oraz śnieg również na południu kraju, na pozostałym obszarze miejscami opady śniegu, lecz o charakterze przelotnym. W nocy najniższe temperatury minimalne prognozowane są na północy kraju, do -4°C. W dzień ochłodzenie obejmie cały kraj, w najcieplejszym momencie dnia na termometrach będzie jedynie od 1°C do 4°C. Dodatkowo odczucie chłodu potęgować będzie umiarkowany i porywisty, szczególnie na wybrzeżu, północny i północno-zachodni wiatr.

Noce w sobotę i niedzielę będą mroźne. W trakcie licznych rozpogodzeń na północy kraju temperatura spadać będzie do -8°C, a w kotlinach karpackich nawet do -10°C. Jednocześnie w dzień spodziewamy się dużej ilości słońca, jedynie w sobotę miejscami przelotnie popadać może śnieg. Najcieplej będzie na zachodzie, tam temperatura maksymalna do 6°C, najchłodniej na północnym wschodzie, od -1°C do 1°C. Wiatr będzie umiarkowany, w sobotę północno-zachodni i północny, w niedzielę skręci na zachodni i południowo-zachodni.

