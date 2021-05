Pogoda w Polsce zmieni się radykalnie już za kilka dni. W południowej Europie mamy już coraz wyższe temperatury. Jak wskazują FaniPogody.pl, upalne dni pojawiają się w Grecji, Turcji, we Włoszech, czy Hiszpanii. Na południu Turcji temperatury przekraczają nawet 40 stopni Celsjusza. Kiedy możemy spodziewać się podobnej pogody w naszym kraju?

Synoptycy przekonują, że ciepłe powietrze z południa już niebawem dotrze do Polski i totalnie, niemal z dnia na dzień, zmieni pogodę. "Doskonale widać to na animacji anomalii temperatury na poziomie 850 hPa. Widać jak od 8 maja coraz gorące, upalne powietrze naciera również do centrum Europy, w tym Polski. Przyniesie to nam znaczne ocieplenie. W Polsce zrobi się gorąco" - informują FaniPogody.pl.

Radykalna zmiana pogody. Do Polski płynie gorące powietrze z południa

Podobną perspektywę przedstawił Tomasz Wasilewski z TVN Meteo. Na antenie TVN24 mówił, że w najbliższych dniach czeka nas "rewolucja w pogodzie, jakiej dawno nie widzieliśmy". - Od niedzieli (red. 9 maja) stanie się coś zupełnie innego w tym pogodowym świecie, napłynie tak ciepłe powietrze, że na termometrach będzie 26-27 stopni – dodał. - Nie chcę obiecywać, że zbliżymy się do 30 stopni, ale będzie na to potencjał w atmosferze – mówił.

Od poniedziałku 10 maja czekają nas coraz wyższe temperatury na obszarze całego kraju. "Upałów w pierwszych dniach nadchodzącego tygodnia w Polsce się nie spodziewam, jednak z pewnością zrobi się bardzo ciepło. W poniedziałek ciepłe powietrze obejmie już praktycznie wszystkie regiony kraju. W zdecydowanej większości regionów Polski w poniedziałek termometry wskazywały będą powyżej 22-24 stopni Celsjusza. Na południu i zachodzie kraju temperatura wzrosnąć może nawet do 26-27 stopni" - czytamy na portalu FaniPogody.pl.

Już w środę 12 maja możemy zobaczyć na termometrach 30 stopni Celsjusza. Prawdopodobnie takie upały odnotują mieszkańcy Małopolski i Podkarpacia. Od czwartku 13 maja pogoda w Polsce zacznie się pogarszać.

