"Bomba ciepła" już za kilka dni w Polsce. Czekają nas prawdziwe upały

Pogoda długoterminowa. Początek maja okazał się wyjątkowo chłodny i mało sprzyjający "majówkowemu" wypoczynkowi. Synoptycy zwracają jednak uwagę, że zmiana pogody w Polsce to kwestia zaledwie kilku dni, a już w najbliższy weekend będziemy mieli okazję cieszyć bardzo wysoką temperaturą i prawdziwymi upałami.

W czwartek 6 maja nieco chłodniej i nadal sporo chmur. Będzie to kolejny dzień z przelotnymi opadami deszczu niemal w całym kraju. Uczucie chłodu dodatkowo będzie potęgował siny i porywisty wiatr, który w porywach nad morzem może osiągać 85 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 9°C nad morzem do 13°C na południu.

"Bomba ciepła" w Polsce. W weekend nawet 26 stopni Celsjusza. Pogoda długoterminowa

W piątek 7 maja już nieco cieplej, zwłaszcza w południowej Polsce, gdzie temperatura może wrosnąć do 17°C, na północy będzie około od 8°C. Nadal miejscami przelotne opady deszczu a lokalnie niewykluczone burze.

fot. WXCharts.com, FaniPogody.pl

W sobotę termometry na północy kraju wzrosną do 12°C, jedynie nad morzem do nadal około 10°C, jednak na południu będzie bardzo ciepło, nawet 23°C.

W niedzielę już w całym kraju temperatura powyżej 20°C, przy czym na południu może osiągnąć nawet 26°C. Wysokiej temperaturze zarówno w sobotę jak i w niedzielę będą towarzyszyły przelotne opady deszczu, a w niedzielę także burze.

Ciepłe masy powietrza płyną do Polski. Za kilka dni prawdziwe upały

Prognozy opublikowane przez IMGW pokrywają się z informacjami portalu FaniPogody.pl. Według portalu, spodziewane uderzenie ciepła w Polsce nastąpi w okolicach niedzieli 9 maja.

Oglądaj

"Do kraju napływać zacznie bardzo ciepłe powietrze z południa kontynentu. Napływ gorących mas powietrza rozpocznie się już w sobotę 8 maja. Ciepłe powietrze, dające szanse na upał w Polsce pozostanie z nami na kilka dni kolejnego tygodnia (...) Na ten moment zobaczmy prognozę temperatury na niedzielę 9 maja dla Polski. Widać tutaj jak od zachodu do Polski wkraczają ciepłe masy powietrza przynosząc znaczny wzrost temperatury powietrza. Już w niedzielę na zachodzie i południu kraju słupki rtęci przekroczą 20 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju może być w niedzielę nawet 26 stopni powyżej zera" - czytamy.

"9 maja. Kolejne dni przyniosą jeszcze wyższe temperatury. Czy czeka nas upał w kraju? W pierwszej kolejności zerknijmy na przepływ mas powietrza na wysokości barycznej 850 hPa. Dla większego zobrazowania jak ciepłe powietrze dotrze do Polski poniższe mapy to anomalia temperatury. Polecam przyjrzeć się z uwagą co dzieje się na animacji pomiędzy 8, a 15 sekundą. Widać tutaj z jak gorącym powietrzem nad Polską będziemy mieli do czynienia. To okres odpowiadający 8-14 maja. To właśnie w tym czasie nad krajem zalegało będzie bardzo ciepłe powietrze" - podają FaniPogody.pl.

Jaka pogoda w wakacje? IMGW: nie spodziewamy się rekordów temperatury

Synoptycy z IMGW przekazali już pierwsze prognozy na tegoroczne wakacje. Jakiej pogody możemy się spodziewać? - Nie spodziewamy się rekordów temperatury. Prognozy długoterminowe, również jeśli chodzi o opady deszczu, pokazują, że lipiec i sierpień będą mieściły się w normie 30-letniej - powiedział w programie "Newsroom WP" prof. Mariusz Figurski, dyrektor Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW.

- Raczej lato nie przyniesie nam niespodzianek. Nie spodziewamy się drastycznych zmian i ekstremalnych temperatur - dodał gość "Newsroom WP". Prof. Figurski zaznaczył, że prognozy długoterminowe zawsze obarczone są dużym błędem z uwagi na szereg czynników globalnych.

RadioZET.pl/ IMGW-PIB/ FaniPogody.pl/ WP