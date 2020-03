Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Choć wciąż mamy kalendarzową zimę, pogoda w czwartek będzie iście wiosenna. Na termometrach spodziewamy się dziś od 10 stopni Celsjusza (zachodnie Pomorze, Suwalszczyzna), przez 13-14 st. Celsjusza w pasie centralnym kraju (Wielkopolska, Mazowsze, Lubuskie, ziemia Łódzka) po aż 17 i 18 st. C. w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Jak informował IMGW, czwartek upłynie pod znakiem sporego zachmurzenia, które będzie przeważało w północnej części kraju. Popada m. in. od Pomorza aż po ziemię lubuską, łódzką, a nawet Śląsk i Lubelszczyznę na południu kraju.

IMGW ostrzega – uważajmy na silny wiatr

Wiosenna auta nie może nam dziś przysłonić ostrożności przed silnym wiatrem. IMGW wydał wczoraj w tej sprawie ostrzeżenia 1. i 2. stopnia. Te wyższe obowiązują dla północnych powiatów, graniczących z morzem i Rosją. Na Bałtyku przewidziany jest sztorm.

Niemal cały kraj znajduje się natomiast w strefie ostrzeżenia 1. stopnia. Obowiązują co najmniej do godz. 17 (południe kraju), a nad morzem aż do północy, 13 marca. Wolne od ostrzeżeń "wiatrowych" pozostają jedynie południowe powiaty Małopolski i Podkarpacia. Nie oznacza to jednak, że w górach możemy czuć się swobodnie. W porywach wiatr może tam osiągać nawet 100 km/godz.

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo/IMGW