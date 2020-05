Pogoda na wtorek, 12 maja, oznacza radykalną zmianę względem aury, którą mogliśmy cieszyć się jeszcze w weekend. To czas przesilenia, nad Polskę dotarły masy arktycznego powietrza.

Odczujemy to szczególnie w województwach północnych i wschodnich. Do godzin porannych przy gruncie będą utrzymywały się ujemne temperatury. Po przymrozkach temperatury skoczą o ok. 10 kresek. Najchłodniej będzie na Sulalszczyźnie (9 st. Celsjusza), a najcieplej na Dolnym Śląsku (12 st. C.) Rejon zachodni i centralnej Polski może oprzeć się deszczowemu frontowi.

Zapowiada się on głównie na wschodzie i północy – spadnie do 5 litrów na metr kwadratowy). W trakcie dnia będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z zachodu.

IMGW: Przymrozki z rana, śnieg na północy kraju

W części Kujaw, na północy Mazowsza i Podlasie możemy spodziewać się w trakcie całego dnia opadów śniegu. Biały puch spadnie też w powiatach górskich Małopolski.

W Tatrach i Sudetach przymrozki odczujemy przez cały dzień.

RadioZET.pl/IMGW/TVN Meteo