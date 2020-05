W poniedziałek nastąpi gwałtowna zmiana pogody. Od północnego zachodu w głąb kraju będzie przemieszczał się front atmosferyczny. Ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, które zaczęło docierać nad Polskę w niedzielę, będzie wypierane przez napływające z północy powietrze pochodzenia arktycznego.

Najgroźniejsze burze spodziewane są na obszarze od Suwalszczyzny i Podlasia po Opolszczyznę, z deszczem do 25 mm i porywistym wiatrem do 70 km/h. Wyładowaniom będą towarzyszyć intensywne opady deszczu i gradu do 2 centymetrów. Jest też niewielkie ryzyko powstania trąb powietrznych – ostrzegają Polscy Łowcy Burz.

Zimna Zośka i zimni ogrodnicy 2020. Śnieg, deszcz i spadek temperatur

W nocy z poniedziałku na wtorek opady deszczu zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem i śnieg. Może pojawić się pokrywa śnieżna: 3 cm - 5 cm, zwłaszcza na północy kraju i terenach podgórskich. Na nizinach będzie to zjawisko krótkotrwałe, na terenach wyżej położonych śnieg utrzyma się także w ciągu dnia. W górach opady śniegu spowodują przyrost warstwy śniegu o około 10 cm.

We wtorek 12 maja (Zimna Zośka 2020) prognozowane są przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na terenach podgórskich rano może utrzymywać się kilkucentymetrowa pokrywa śnieżna. W górach też przybędzie trochę śniegu. Temperatura maksymalna od 8 do 12 stopni, w dolinach karpackich około 6 stopni Celsjusza.

Kolejne noce bardzo chłodne, temperatury nad ranem w granicach od -1 do 4 stopni, przy gruncie w wielu miejscach spadki do -3 stopni Celsjusza.

W środę i czwartek temperatura wzrośnie zaledwie do 14 stopni. W kolejnych dniach, gdy pojawi się więcej słońca, głównie na południu Polski, termometry pokażą około 16 stopni Celsjusza.

